Кабинет министров принял ряд решений для снижения цен на лекарства и обеспечения их доступности. Теперь безрецептурные лекарства можно будет приобрести на заправке.

В каких аптеках будут самые низкие цены на лекарства

Как сообщает МОЗ, Кабмин принял изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по розничной торговле лекарствами, которые регулируют работу аптек в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Теперь аптеки, размещенные в государственных и коммунальных больницах, обязаны реализовывать только лекарственные средства с тремя самыми низкими ценами, определенными в Национальном каталоге цен среди препаратов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска.

Такой подход делает невозможным предложение к продаже лекарств по более высокой цене и гарантирует пациентам доступ к наиболее экономически выгодным вариантам.

Торговля безрецептурными лекарствами на АЗС

Кабмин внес изменения в лицензионные условия, которыми предусмотрена возможность осуществления розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами в помещениях АЗС.

Согласно обновленным требованиям, на основании соответствующей лицензии на заправках разрешается розничная торговля исключительно лекарственными средствами, отпускаемыми без рецепта.

Аптека или ее структурное подразделение на заправках может отсутствовать. Отпуск таких препаратов могут осуществлять работники АЗС.

Розничная торговля безрецептурными лекарственными средствами на АЗС может осуществляться при условии:

соблюдения условий хранения лекарств, определенных производителем;

обеспечения процессов получения лекарственных средств и проведения входного контроля уполномоченным лицом субъекта хозяйствования, которое имеет образование фармацевта;

обустройства в помещении АЗС отдельной зоны для надлежащего хранения лекарственных средств в соответствии с требованиями производителя, отдельно от других товаров.

Кроме того, разрешается торговля безрецептурными лекарственными средствами в помещениях АЗС через вендинговые автоматы, при условии соблюдения требований по хранению и входному контролю лекарственных средств.

— Введение таких изменений направлено на повышение физической доступности безрецептурных лекарственных средств в условиях ограниченной работы аптечной сети и неравномерного размещения аптечных учреждений на территории Украины, — отмечается в сообщении.

Дополнительными факторами, которые усиливают проблему доступности лекарств, остаются перебои с электроснабжением и рост нагрузки на систему здравоохранения в условиях войны.

При этом сети АЗС продолжают стабильно работать и имеют необходимые технические возможности для обеспечения надлежащего хранения и отпуска безрецептурных лекарственных средств.

Для запуска продажи лекарств АЗС будут подавать в Гослекслужбу документы на получение лицензии по специальной форме, адаптированной к этому формату торговли.

Перед выдачей лицензии служба проведет проверку соответствия установленным требованиям – в частности относительно условий хранения, материально-технической базы и наличия уполномоченного специалиста.

После вступления в силу изменений и обновления порядка проверок компании смогут подавать заявки и начинать розничную торговлю безрецептурными препаратами.

Требования к работникам аптек

К работе в аптеках и аптечных пунктах разрешено привлекать специалистов с расширенным перечнем квалификаций, предусмотренных законодательством.

В сельской местности и прифронтовых громадах отпуск лекарственных средств в аптеках без изготовления могут осуществлять специалисты с образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по специальности Сестринское дело при наличии сертификата по направлению Фармация (розничная торговля лекарственными средствами).

Аптеки могут предоставлять маркетинговые услуги производителям и импортерам лекарственных средств исключительно на добровольных основаниях.

Инициирование или требование таких услуг как обязательного условия сотрудничества запрещено.

Речь идет об открытых и прозрачных способах продвижения препаратов в местах продажи без вмешательства в их состав, качество или цену.

