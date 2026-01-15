Норма рабочего времени — это установленная законом, коллективным или трудовым договором продолжительность рабочего времени для конкретного работника за определенный календарный период (день, неделя, месяц или год).

Факты ICTV узнавали, какая норма рабочего времени в Украине в 2026 году.

Что такое норма рабочего времени

Рабочее время — это определенный отрезок календарного времени, в течение которого работник, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, графика работы и условий трудового договора, должен выполнять свои обязанности.

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В Украине продолжительность рабочего времени может регулироваться:

в централизованном порядке законодательными актами;

коллективными договорами и соглашениями на региональном уровне;

в индивидуальном порядке в рамках конкретного трудового договора.

Работодатель не может по своему усмотрению устанавливать нормы рабочего времени, ведь государство устанавливает “потолок” продолжительности рабочего времени, который нельзя превышать.

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно статье 50 КЗоТ, не может превышать 40 ч в неделю (пять дней в неделю по 8 ч). Это правило распространяется на наемных работников предприятий всех форм собственности.

Интересный момент, что предприятия и организации, при заключении коллективного договора, могут устанавливать меньшую продолжительность рабочего времени.

Также в Украине есть сокращенные рабочие недели:

36-часовая — она применяется для учителей-методистов дошкольных учреждений, врачей, научно-педагогических работников (ассистентов, доцентов, профессоров и т.д.), научных работников, а также на работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и работников в возрасте 16-18 лет;

— она применяется для учителей-методистов дошкольных учреждений, врачей, научно-педагогических работников (ассистентов, доцентов, профессоров и т.д.), научных работников, а также на работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и работников в возрасте 16-18 лет; 24-часовая — применяется для работников в возрасте 15-16 лет и в возрасте 14-15 лет (это ученики, которые имеют право работать только на каникулах).

На самом деле норма рабочего времени зависит от многих факторов (количества рабочих дней и часов, индивидуальных правил на каждом предприятии и т.д.).

Какие нормы рабочего времени 2026 года

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что в 2026 году будет 365 календарных дней.

Нерабочих, то есть выходных (суббота и воскресенье) в условиях пятидневной рабочей недели будет 103 дня. Рабочих дней в этом году будет 263.

— Если считать по 40-часовому графику в неделю (5 дней работы в неделю по 8 часов) — это 2096 часов в год, — прокомментировали юристы.

Выходные и праздничные дни в 2026 году

До начала полномасштабной войны, в соответствии со статьей 73 КЗоТ, на предприятиях, в учреждениях или организациях работа не проводилась в праздничные и нерабочие дни. В частности:

25 декабря — Рождество Христово;

1 января — Новый год;

8 марта — Международный женский день;

12 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

8 мая 2026 года — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;

31 мая — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

15 июля — День Украинской Государственности;

24 августа — День Независимости Украины;

1 октября 2026 года — День защитников и защитниц Украины.

Обычно в случае, когда праздничный или нерабочий день выпадает на субботу или воскресенье, этот выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего (это предусмотрено 3 ч. статьи 67 КЗоТ).

Однако в период действия военного положения эти правила не действуют. Но работодатель может самостоятельно решать, предоставлять ли работникам выходные на праздники и другие события.

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