Украина вместе с международными партнерами внедряет десятки программ, направленных на усиление энергетического сектора.

Общая стоимость этих инициатив составляет около 1 млрд. долларов США.

Проекты поддержки энергетики

Об этом 16 января в Киеве сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмигаль во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По его словам, сотрудничество с партнерами сосредоточено на привлечении дополнительной гуманитарной и технической помощи энергетической системе страны.

Речь идет о поставках генераторов большой мощности, систем накопления электроэнергии, источников питания, трансформаторов и оборудования для восстановления и ремонта сетей.

Также Денис Шмигаль уточнил, что сейчас Украина реализует десятки совместных инициатив с донорами, которые носят как среднесрочный, так и долгосрочный характер.

– Реализуем 42 общих среднесрочных и долгосрочных проекта технической помощи, – отметил Шмигаль.

Напомним, в Украине из-за атак РФ введен чрезвычайный режим в энергетике.

Решение принято для обеспечения максимальной координации действий всех служб, от центральной власти до регионов и общин.