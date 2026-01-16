Украина и партнеры внедряют 42 проекта энергоподдержки на $1 млрд – Шмигаль
- Украина реализует десятки проектов совместно с международными партнерами по поддержке энергетики.
- Общая стоимость инициатив составляет около $1 млрд, охватывая средне- и долгосрочные программы.
- Фокус проектов на технической и гуманитарной помощи по укреплению энергосистемы.
Украина вместе с международными партнерами внедряет десятки программ, направленных на усиление энергетического сектора.
Общая стоимость этих инициатив составляет около 1 млрд. долларов США.
Проекты поддержки энергетики
Об этом 16 января в Киеве сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмигаль во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.
По его словам, сотрудничество с партнерами сосредоточено на привлечении дополнительной гуманитарной и технической помощи энергетической системе страны.
Речь идет о поставках генераторов большой мощности, систем накопления электроэнергии, источников питания, трансформаторов и оборудования для восстановления и ремонта сетей.
– Работаем с международными партнерами для того, чтобы привлечь дополнительную гуманитарную и техническую поддержку, в первую очередь, мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства ремонта оборудования, – сказал он.
Также Денис Шмигаль уточнил, что сейчас Украина реализует десятки совместных инициатив с донорами, которые носят как среднесрочный, так и долгосрочный характер.
– Реализуем 42 общих среднесрочных и долгосрочных проекта технической помощи, – отметил Шмигаль.
Напомним, в Украине из-за атак РФ введен чрезвычайный режим в энергетике.
Решение принято для обеспечения максимальной координации действий всех служб, от центральной власти до регионов и общин.