В пятницу, 16 января, на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

– Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, – говорится в сообщении.

В энергосистеме ситуация может меняться. Время и объем отключений по конкретному адресу потребителям советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

В компании призывают экономно использовать электроэнергию в те часы, когда она подается по графику.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения света, которые будут введены в Киевской области завтра.

В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения.

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области 16 января по команде НЭК Укрэнерго будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Черкассыоблэнерго.

Электроснабжение будет отсутствовать в следующие часы:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:30, 10:30 — 15:00, 16:30 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.1 03:00 — 06:00, 08:30 — 13:00, 14:30 — 18:00, 20:00 — 22:00

2.2 02:00 — 06:00, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 21:00 — 24:00

3.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 21:00, 23:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

4.1 01:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00

4.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 22:00 — 24:00

5.1 02:00 — 06:00, 07:30 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:30 — 22:00

5.2 00:00 — 04:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 22:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 13:30 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.2 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

Напомним, Украина созывает энергетический Рамштайн из-за тяжелой ситуации в энергетике, которая является следствием вражеских ударов по энергетическим объектам.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство внедряет комплекс решений для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Речь идет о смягчении комендантского часа, продлении школьных каникул, контроле над работой пунктов несокрушимости.