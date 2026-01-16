Україна разом із міжнародними партнерами впроваджує десятки програм, спрямованих на посилення енергетичного сектору.

Загальна вартість цих ініціатив становить близько 1 млрд доларів США.

Проєкти підтримки енергетики

Про це 16 січня в Києві повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, співпраця з партнерами зосереджена на залученні додаткової гуманітарної та технічної допомоги для енергетичної системи країни.

Йдеться, зокрема, про постачання генераторів великої потужності, систем накопичення електроенергії, джерел живлення, трансформаторів та обладнання для відновлення й ремонту мереж.

Також Денис Шмигаль уточнив, що наразі Україна реалізує десятки спільних ініціатив із донорами, які мають як середньостроковий, так і довгостроковий характер.

– Реалізуємо 42 спільних середньострокових і довгострокових проєкти технічної допомоги, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні через атаки РФ запроваджено надзвичайний режим в енергетиці.

Рішення ухвалене для забезпечення максимальної координації дій усіх служб, від центральної влади до регіонів і громад.