Министр энергетики Украины Денис Шмигаль сообщил о рабочей встрече с правлением НЭК Укрэнерго, в ходе которой были определены ключевые первоочередные задачи стабилизации и усиления энергосистемы страны.

Шмигаль встретился с правлением Укрэнерго

По словам Министра, одним из главных направлений остается наращивание технических возможностей для импорта электроэнергии.

Украина ожидает оперативных результатов развития межгосударственных интерконнекторов на границах со странами Европейского Союза.

Отдельное внимание было уделено проектам, направленным на улучшение передачи электроэнергии из западных регионов на восточные.

Речь идет как о восстановлении поврежденных объектов, так и о строительстве сетей, что должно обеспечить более эффективное использование как собственной генерации, так и импортируемых объемов.

– Речь, как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят снизить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас наиболее сложная, – отметил Шмигаль.

Реализация этих решений, подчеркнул Шмигаль, позволит сократить продолжительность отключений в наиболее проблемных регионах.

Также стороны договорились уменьшить бюрократическую нагрузку и объем отчетности благодаря уже внедренным цифровым инструментам, что должно ускорить принятие антикризисных решений.

Отдельным блоком обсудили сотрудничество с Государственной специальной службой транспорта по оперативным ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в районах, приближенных к линии фронта.

Параллельно планируется усиление защиты подстанций как с помощью инженерных укрытий, так и средств РЭБ и ПВО.

Еще одной важной задачей определено максимальное упрощение процедур подключения распределенной генерации — в частности, когенерационных установок и мощных генераторов.

– Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего – в наиболее энергодефицитных регионах, – добавил он.

Министр подчеркнул, что для украинской энергосистемы сейчас имеет значение каждый мегаватт, как возвращенный в работу после российских атак энергообъект, так и каждая новая введенная в эксплуатацию генерационная мощность.

Напомним, в Киеве и области из-за низких температур и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии.

