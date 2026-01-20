Помер Владислав Кириченко — засновник видавництва Наш Формат
- Владислав Кириченко пішов з життя після тривалої боротьби з онкологією.
- Він був одним із тих, хто формував інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України.
- Про дату і місце прощання повідомлять згодом.
Вранці вівторка, 20 січня, у віці 57 років пішов з життя Владислав Кириченко – засновник видавництва Наш Формат та громадської організації Реформація.
Він тривалий час боровся з тяжкою онкологічною хворобою. Сумну звістку повідомила команда видавництва.
Помер Владислав Кириченко – що відомо
У Нашому Форматі зазначили, що смерть Владислава Кириченка є великою втратою для родини, команди, друзів і країни загалом.
– Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України, – йдеться у дописі.
Колеги висловили співчуття дружині Ользі Смазаловій. Про дату і місце прощання повідомлять згодом.
У соцмережах на смерть видавця відреагували публічні діячі та митці. Зокрема, політик Володимир Ар’єв написав, що Кириченко “був міцним, як кремінь і боровся, як лев”.
Співачка Марія Бурмака згадала його як людину, чиє видавництво формувало світогляд українських читачів.
Шлях у видавничій справі
Владислав Кириченко народився 1 листопада 1968 року в Горлівці. Закінчив біологічний факультет МДУ імені М. Ломоносова у 1992 році, а у 2005-му здобув ступінь MBA у Вищій школі економіки в Москві.
У 2006 році він викупив аудіовидавництво Книга вголос і перейменував його на Наш Формат. Спочатку проєкт спеціалізувався на аудіокнигах – було видано понад 200 найменувань. Згодом сконцентрувався на сегменті нонфікшн та науково-популярної літератури.
Українською мовою видавництво публікувало книжки Насіма Ніколаса Талеба, Роберта Сапольські, а також українських авторів, зокрема Максима Кривцова, який два роки тому загинув на війні.
Громадська діяльність і підтримка ЗСУ
З початком повномасштабного вторгнення Владислав Кириченко служив командиром взводу в Територіальній обороні ЗСУ та активно займався волонтерською діяльністю.
Його громадська організація Реформація реалізовувала проєкти на підтримку військових, зокрема у сфері освіти та медицини.
У 2023 році Владислав Кириченко отримав відзнаку Сталевий Хрест від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, за видання книжок для ЗСУ та створення освітніх матеріалів для військових медиків і сержантського складу.
Фото: Владислав Кириченко