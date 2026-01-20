Вранці вівторка, 20 січня, у віці 57 років пішов з життя Владислав Кириченко – засновник видавництва Наш Формат та громадської організації Реформація.

Він тривалий час боровся з тяжкою онкологічною хворобою. Сумну звістку повідомила команда видавництва.

Помер Владислав Кириченко – що відомо

У Нашому Форматі зазначили, що смерть Владислава Кириченка є великою втратою для родини, команди, друзів і країни загалом.

– Владислав Кириченко був одним із тих людей, які формували інтелектуальний і громадянський ландшафт сучасної України, – йдеться у дописі.

Колеги висловили співчуття дружині Ользі Смазаловій. Про дату і місце прощання повідомлять згодом.

У соцмережах на смерть видавця відреагували публічні діячі та митці. Зокрема, політик Володимир Ар’єв написав, що Кириченко “був міцним, як кремінь і боровся, як лев”.

Співачка Марія Бурмака згадала його як людину, чиє видавництво формувало світогляд українських читачів.

Шлях у видавничій справі

Владислав Кириченко народився 1 листопада 1968 року в Горлівці. Закінчив біологічний факультет МДУ імені М. Ломоносова у 1992 році, а у 2005-му здобув ступінь MBA у Вищій школі економіки в Москві.

У 2006 році він викупив аудіовидавництво Книга вголос і перейменував його на Наш Формат. Спочатку проєкт спеціалізувався на аудіокнигах – було видано понад 200 найменувань. Згодом сконцентрувався на сегменті нонфікшн та науково-популярної літератури.

Українською мовою видавництво публікувало книжки Насіма Ніколаса Талеба, Роберта Сапольські, а також українських авторів, зокрема Максима Кривцова, який два роки тому загинув на війні.

Громадська діяльність і підтримка ЗСУ

З початком повномасштабного вторгнення Владислав Кириченко служив командиром взводу в Територіальній обороні ЗСУ та активно займався волонтерською діяльністю.

Його громадська організація Реформація реалізовувала проєкти на підтримку військових, зокрема у сфері освіти та медицини.

У 2023 році Владислав Кириченко отримав відзнаку Сталевий Хрест від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, за видання книжок для ЗСУ та створення освітніх матеріалів для військових медиків і сержантського складу.

Фото: Владислав Кириченко

