З настанням морозів багато водіїв помічають, що машина погано заводиться, а рідина в бачку омивача замерзає. Зазвичай це трапляється через те, що літня омивайка залишилася в системі до останнього, і тільки коли температура опускається нижче нуля, водій розуміє, що склоочисники більше не справляються зі своєю роботою.

Що робити якщо замерзла рідина в бачку омивача, читайте в нашому матеріалі.

Матеріал має виключно ознайомчий характер, та він не є прямою інструкцією до дій.

Замерзла незамерзайка в бачку омивача: що робити

Якщо бачок омивача знімний, його можна просто від’єднати і ненадовго занести в тепле приміщення, щоб лід розтанув. Після цього рідину підігрівають до кімнатної температури і встановлюють бачок назад, а пропускання рідини через форсунки допомагає розтопити лід у шлангах.

Замерз омивач в бачку, що робити, якщо він не знімається:

Один з варіантів – залити гарячу рідину. Тут варто стежити, щоб температура була достатньо високою для розтоплення льоду, але не настільки, щоб пластик розплавився.

До того ж гаряча вода на морозі замерзає швидше, ніж рідина кімнатної температури, тому застосовувати її потрібно обережно і краще при плюсовій температурі.

Замерз омивач в бачку: що робити

Альтернативою є використання зимової омиваючої рідини, яка не замерзає і швидко передає тепло всій системі.

Стару рідину, що використовувалася влітку, можна акуратно замінити через шланг або розпилювач, щоб запобігти повторному замерзанню.

Способи, як розморозити омивач:

Інколи допомагає спирт. Якщо льоду у бачку небагато і мороз не надто сильний, невелика кількість теплого ізопропілового спирту може швидко розтопити замерзлу рідину.

Ще одним рішенням стає фен. При легкому морозі достатньо звичайного побутового, але коли температура падає до -15°C і нижче, без будівельного фена не обійтися. Повітря слід направляти здалеку в горловину, стежачи, щоб не пошкодити пластик.

Майне наувазі, що будь які розчинники можуть негативно впливати на вузли бачка та гумові деталі, ущільнювачі.

Як підготуватися до зими

Щоб уникнути таких проблем узимку, важливо заздалегідь переходити на зимову рідину для омивача і при можливості утеплювати бачок. Для екстрених ситуацій деякі водії змішують воду із спиртом у співвідношенні 2:1, що тимчасово рятує систему.

Сучасні авто навіть обладнані електричними нагрівачами для бачка омивача, які запобігають замерзанню рідини.

Такі методи дозволяють швидко розморозити омивач і уникнути неприємних сюрпризів у мороз. Головне – діяти акуратно і враховувати стан системи, температуру і матеріал бачка, щоб не нашкодити автомобілю під час розморожування.

