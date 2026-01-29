Морози до -30°C: Україну накриє хвиля сильного холоду
- 1–3 лютого в Україні прогнозують різке похолодання.
- Уночі в окремих регіонах -20…-27°, місцями до -30°, у Києві вночі очікується -20…-25°.
- 4–5 лютого морози почнуть слабшати із заходу.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, впродовж 1–3 лютого очікуються сильні морози в Україні.
Про це попереджають у ДСНС.
Сильні морози в Україні
За даними синоптиків, вночі, окрім Закарпаття та південної частини, температура впаде до -20-27°C у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У Києві нічна температура коливатиметься від -20°C до -25°C.
Вдень прогнозується -15-22°C морозу.
Синоптики попереджають, що місцями мороз сягне позначки -30°C.
За даними Укргідрометцентру, сильні морози почнуть спадати 4 та 5 лютого — очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу.
У ДСНС також наголошують, що 29 січня до кінця дня у Києві та Київській області утримається туман із видимістю 200–500 м. Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути уважними.
Скільки триватимуть морози в Україні
За словами синоптикині Наталки Діденко, з 30 січня почнеться похолодання в Україні. Впродовж доби очікується -2-8°C.
Тепліше буде на півдні та південному сході країни, +1+5°C. На Лівобережжі очікується мокрий сніг та дощ, а у північній частині — місцями сніг.
У Києві 30 січня очікуються морози до -5-8°C та ожеледиця.
— Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28°C і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого, — повідомила синоптикиня.