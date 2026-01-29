За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, впродовж 1–3 лютого очікуються сильні морози в Україні.

Про це попереджають у ДСНС.

Сильні морози в Україні

За даними синоптиків, вночі, окрім Закарпаття та південної частини, температура впаде до -20-27°C у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. У Києві нічна температура коливатиметься від -20°C до -25°C.

Вдень прогнозується -15-22°C морозу.

Синоптики попереджають, що місцями мороз сягне позначки -30°C.

За даними Укргідрометцентру, сильні морози почнуть спадати 4 та 5 лютого — очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу.

У ДСНС також наголошують, що 29 січня до кінця дня у Києві та Київській області утримається туман із видимістю 200–500 м. Рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути уважними.

Скільки триватимуть морози в Україні

За словами синоптикині Наталки Діденко, з 30 січня почнеться похолодання в Україні. Впродовж доби очікується -2-8°C.

Тепліше буде на півдні та південному сході країни, +1+5°C. На Лівобережжі очікується мокрий сніг та дощ, а у північній частині — місцями сніг.

У Києві 30 січня очікуються морози до -5-8°C та ожеледиця.

— Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28°C і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого, — повідомила синоптикиня.

