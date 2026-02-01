В январе погода в Украине действительно удивила, ведь было довольно холодно, поэтому многие люди уже устали от морозов и ждут ощутимого потепления.

Какая погода будет в феврале 2026 года, читайте в нашем материале.

Погода на февраль 2026: прогноз

По данным начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, погода в феврале 2026 года будет переменчивой. Начало февраля будет более зимним, с морозами.

Синоптик отдела коммуникации со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что 1 февраля в большинстве регионов будет сухая погода, только на юго-востоке ночью возможен небольшой снег.

2 февраля на всей территории Украины установится очень холодная погода без осадков — ночью до -20-25°С, днем — -13-18°С.

Такие показатели сохранятся и 3-4 февраля. Ночью температура может опускаться до -21-27°С, а в северных, Полтавской и Харьковской областях местами до -30°С, что классифицируется как третий уровень опасности, красный чрезвычайный мороз.

Ориентировочно 6-9 февраля прогнозируется постепенное повышение температуры на 3-6°С градусов, возможен мокрый снег.

Как уточнила Наталья Голеня, далее возможные периоды потепления будут чередоваться с похолоданиями.

На севере и западе страны температура прогнозируется в пределах климатической нормы, тогда как на юге и востоке температура может быть примерно на 1,5°С выше средних значений.

Некоторые расчеты указывают, что в целом погода в феврале 2026 года может оказаться теплее нормы примерно на 2°С.

Первая декада февраля, скорее всего, будет более холодной, а в дальнейшем температура будет колебаться волнами, а именно от плюсов до минусов.

