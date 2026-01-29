Каждый год в Украине увеличивается количество стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Требования к выходу на пенсию в 60 лет повышаются поэтапно. Что делать, если не хватает стажа – читайте в материале.

Выход на пенсию 2026: что известно

Юрист Ольга Хомич утверждает, что в сегодняшних условиях все больше людей начинают интересоваться своим обеспечением на старости и получат ли они пенсию вообще.

В соответствии с действующим законодательством Украины предусмотрены разные виды пенсий:

пенсия по возрасту;

пенсия по инвалидности;

пенсия в связи с потерей кормильца;

пенсия за выслугу лет, а также другие специальные пенсии.

Каждый из этих видов пенсий предусматривает определенные требования к возрасту лица, продолжительности трудового стажа, особому статусу, при наличии которых можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины за назначением пенсии.

Но наиболее распространенной среди граждан является пенсия по возрасту, назначение которой регулируется законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058 в редакции от 01.01.2004.

Право на такую пенсию имеют женщины и мужчины после достижения соответствующего пенсионного возраста и при наличии необходимого страхового стажа:

60 лет — при наличии 33 лет страхового стажа;

63 года — при наличии от 23 лет страхового стажа;

65 лет — при наличии от 15 лет страхового стажа.

Этот показатель ежегодно растет. Поэтому в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет нужно будет иметь 33 года стажа, в 2027 году — 34, а в 2028 году — 35.

Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Что делать, если нет страхового стажа

По словам эксперта, если у человека, достигшего пенсионного возраста не будет указанного количества страхового стажа, он имеет право выбрать один из таких возможных вариантов: доработать необходимое количество лет или докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.

Те лица, общий стаж которых меньше 15 лет, имеют право на назначение им государственной социальной помощи после достижения 65 лет.

Вместе с тем, некоторые категории граждан имеют право выйти на пенсию по возрасту раньше, до достижения ими 60 лет, при наличии необходимого страхового стажа.

К таким лицам, в частности, относятся:

лица, работавшие по списку №1 и списку №2;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

лица с инвалидностью;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста;

матери инвалидов с детства, воспитавшие их до этого возраста;

военнослужащие и полицейские, имеющие статус участника боевых действий;

работники сельского хозяйства;

водители городского пассажирского транспорта;

некоторые другие категории граждан, указанные в статье 13 Закона Украины О пенсионном обеспечении.

Периоды, относимые к трудовому и страховому стажу для назначения пенсии

К трудовому стажу причисляются:

периоды работы в соответствии с записями в трудовой книжке;

для мужчин – срочная военная служба;

период обучения в средних специальных, профессионально-технических и вузах на дневной форме обучения;

период ухода за детьми до достижения ими трех лет, если в течение этого периода они не работали.

Весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, засчитывается в страховой стаж на условиях ранее действующего законодательства.

То есть, для определения права лица на назначение ему пенсии стаж, приобретенный лицом до 01.10.2004, засчитывается из записей в трудовой книжке, военного билета, диплома и свидетельства о рождении ребенка.

С 1 января 2004 года в страховой стаж входят только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы – единый социальный взнос. Такой стаж называется страховым стажем. После этого для определения права лица на назначение ему пенсии засчитываются только те периоды работы, когда по нему были уплачены страховые взносы.

Периоды, за которые уплачены такие взносы, отображаются в справке формы ОК-5, которую можно загрузить в приложении Дія, Портале Пенсионного фонда Украины или получить непосредственно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Когда можно обращаться за назначением пенсии 2026

В соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, регулирующем назначение пенсии по возрасту, обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию или не ранее месяца перед достижением пенсионного возраста.

Вместе с тем, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

То есть, при наличии необходимого количества страхового стажа, лицо может обратиться с заявлением о назначении пенсии за месяц до достижения им 60 лет или в течение трех месяцев со дня достижения им пенсионного возраста. В обоих случаях пенсия такому лицу будет назначена со следующего дня после исполнения ему 60 лет. То же касается тех лиц, право на пенсию у которых возникает в 63 и 65 лет.

Порядок назначения и выплаты пенсии по возрасту регулируется отдельным Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий, утвержденного Пенсионным фондом Украины.

Какие документы нужны для назначения пенсии

В соответствии с указанным порядком, для назначения пенсии лицу необходимо представить следующие документы:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий это лицо, место его жительства (регистрации) и возраст);

документ, подтверждающий место регистрации лица;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж лица, обратившегося за назначением пенсии (в частности, архивные справки, приказы о принятии на работу и приказы об увольнении с работы и т.п.);

военный билет (при наличии);

документы, подтверждающие изменение фамилии заявителя (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и т.п.);

по желанию лица, обращающегося по назначению пенсии, может быть также подана справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000;

женщинам, осуществлявшим уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, также необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка;

дополнительные документы, свидетельствующие об особом статусе лица (удостоверение лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы, удостоверение участника боевых действий, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны и т.п.);

документы, подтверждающие льготный стаж лица (например, в районах крайнего Севера или на работах с вредными условиями труда);

справку об открытии счета в банке для выплаты пенсии (если лицо желает получать пенсию на банковскую карту).

Заявление о назначении пенсии по возрасту может быть подано:

непосредственно лицом в любое территориальное управление Пенсионного фонда независимо от места жительства или регистрации;

дистанционно в электронном формате через Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченное должностное лицо предприятия, учреждения, организации по местонахождению такого предприятия, учреждения, организации, если лицо, обращающееся за назначением пенсии, работает на момент обращения за назначением пенсии и возникновения права на назначение пенсии по возрасту;

представителем заявителя, действующего из нотариально удостоверенной доверенности.

Как подать документы на пенсию онлайн: пошаговая инструкция

Для представления обращения о назначении пенсии через Веб-портал электронных услуг нужно войти на Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной цифровой подписи или через систему электронной идентификации GOV ID.

Заявление о назначении пенсии должно быть обязательно подписано электронной цифровой подписью, даже если вы вошли в свой Личный кабинет через BankID. Поэтому лучше осуществлять вход с помощью электронной цифровой подписи.

Войдя в Личный кабинет, нужно выбрать раздел Заявление на назначение пенсии, заполнить предложенную анкету и прикрепить к заявлению сканированные цветные копии необходимых для назначения пенсии документов. Подписать заявление электронной цифровой подписью и отправить в орган Пенсионного фонда Украины.

Решение по результатам рассмотрения заявления и поданных документов органом, назначающим пенсию, принимается не позднее 10 дней после поступления заявления, о чем заявителя информируют смс-сообщением.

Пенсионный фонд Украины по результатам рассмотрения документов может:

назначить пенсию и осуществлять ее выплату способом, который вы указали в заявлении (на банковскую карту или в отделении Укрпочты);

или отказать в ее назначении.

В случае принятия Пенсионным фондом решения о назначении пенсии необходимо убедиться, что все периоды стажа и размер пенсии к выплате определены верно. Следовательно, лучше всего в этом случае обратиться к специалисту по расчету пенсии, чтобы он проверил правильность исчисления пенсии.

Кто может остаться без пенсии в 2026 году

Если говорить о случаях, когда Пенсионный фонд отказывает в назначении пенсии, то чаще всего лица, обращающиеся за назначением пенсии, сталкиваются с отказами, связанными с:

проблемами с трудовой книжкой: записи о принятии на работу или увольнении содержат исправления, ошибки;

печати предприятий, которыми заверены записи, не содержат идентификационного кода или нечитаемы и т.п.;

проблемами с военным билетом, дипломом об обучении (или их отсутствием);

уточняющие справки с места работы, подтверждающие стаж или льготный стаж, не оформлены должным образом или выданы на неподконтрольной территории;

заявителем не предоставлены уточняющие документы, подтверждающие льготный стаж работы, или они не содержат информации о вредности такой работы (характерно для лиц, имеющих право на назначение льготной пенсии по списку 1, 2);

документы заявителя содержат неточности: фамилия или имя имеют разногласия в паспорте и трудовой книжке.

Наряду с этим сегодня наблюдаем тенденцию относительно отказа Пенсионным фондом в зачислении трудового стажа, приобретенного в республике Беларусь и РФ в период с 01.01.1991 по 21.12.2022, или потому, что записи на титульной странице удостоверены оттиском печати предприятия, которое находится РФ.

Пенсионный фонд, отказывая в назначении пенсии в таких случаях, ссылается на то, что 01.01.2023 Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, совершенного 13 марта 1992 г. в г. Москве, в соответствии с постановления Кабинета министров Украины №1328 от 29.11.2022 О выходе из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения.

Что делать, если вам не хватает страхового стажа для назначения пенсии, но вы достигли пенсионного возраста

В том случае, если у человека не хватает страхового стажа для назначения пенсии, есть возможность его докупить. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования и, соответственно, уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) либо единовременным платежом, либо ежемесячными платежами не менее одного года.

Докупить стаж можно, если граждане в определенные периоды с 1 января 2004 официально не работали, работали за пределами Украины, или по другим причинам не относились к категории застрахованных лиц.

Договор о добровольной уплате единого социального взноса заключается в Государственной налоговой инспекции по зарегистрированному месту жительства гражданина. Для этого нужно подать заявление соответствующей формы, копию трудовой книжки (при наличии), справку ОК-5 и копии документов, удостоверяющих личность.

Сколько стоит страховой стаж

Согласно действующему законодательству, размер единого взноса не может быть меньше минимального страхового взноса на дату заключения договора. По состоянию на 1 января 2026 года размер минимального страхового взноса составляет 1 902,34 грн за месяц.

В системе государственного социального страхования существует два вида договоров, на основании которых производится уплата единого взноса:

Ежемесячная уплата единого социального взноса. Такой договор заключается не менее года, а сумма месячного платежа будет составлять 1 902,34 грн. То есть, если лицу не хватает 1 года стажа и такой договор заключается в 2026 году, стоимость одного года страхового стажа составит 22 828 грн. Договор о единовременной уплате единого социального взноса за предыдущий период. Это означает, что лицо, которому не хватает страхового стажа, может докупить его сразу, уплатив за предыдущий период всю сумму ЕСВ.

Однако при такой уплате стоимость одного месяца страхового стажа равняется двойному размеру минимального страхового взноса на дату заключения договора.

В определенных случаях лицу выгодно докупить необходимое количество страхового стажа, иначе право на получение пенсии он получит только в 63 или 65 лет.

Что же получат люди, не имеющие минимум 15 лет страхового стажа

Такие лица получат государственную помощь. Указанная помощь назначается лицу, достигшему 65 лет и не имеющему права на пенсию, поскольку у него отсутствует минимальный страховой стаж (15 лет). Размер такой выплаты равен размеру прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, установлен на дату обращения с помощью закона на соответствующий год установленного на 1 января календарного года.

По состоянию на 01.01.2026 размер такой помощи составляет 2 595 грн.

Наряду с этим такую помощь назначают органы социальной защиты, а не Пенсионный фонд. Подводя итоги, можно сказать, что без выплат не останется никто. В то же время наиболее определяющим фактором, влияющим на момент назначения человеку пенсии, является его страховой стаж.

