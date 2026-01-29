Щороку в Україні збільшується кількість стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Вимоги щодо виходу на пенсію у 60 років підвищуються поетапно. Що робити, якщо не вистачає стажу – читайте в матеріалі.

Вихід на пенсію 2026: що відомо

Юрист Ольга Хомич стверджує, що в умовах сьогодення все більше людей починають цікавитися своїм забезпеченням на старості та чи отримають вони пенсію взагалі.

Відповідно до чинного законодавства України передбачено різні види пенсій:

пенсія за віком;

пенсія по інвалідності;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника;

пенсія за вислугу років, а також інші спеціальні пенсії.

Кожен із цих видів пенсій передбачає певні вимоги до віку особи, тривалості трудового стажу, особливого статусу, за наявності яких особа може звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України за призначенням пенсії.

Але найбільш поширеною серед громадян є пенсія за віком, призначення якої регулюється законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058 в редакції від 01.01.2004.

Право на таку пенсію мають жінки та чоловіки після досягнення відповідного пенсійного віку і за умови наявності необхідного страхового стажу:

60 років — за наявності 33 роки страхового стажу;

63 роки — за наявності від 23 років страхового стажу;

65 роки — за наявності від 15 років страхового стажу.

Цей показник щороку зростає. Тож у 2026-му для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно буде мати 33 роки стажу, у 2027-му — 34, а у 2028-му — 35.

Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

Що робити, якщо немає страхового стажу

За словами експерта, якщо в особи, яка досягла пенсійного віку, немає зазначеної кількості страхового стажу, вона має право обрати один з таких можливих варіантів: допрацювати необхідну кількість років або докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

Ті особи, загальний стаж яких менше 15 років, мають право на призначення їм державної соціальної допомоги, після досягнення 65 років.

Разом із цим, деякі категорії громадян мають право вийти на пенсію за віком раніше, до досягнення ними 60 років, за умови наявності необхідного страхового стажу.

До таких осіб, зокрема, належать:

особи, які працювали за списком №1 та списком №2;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи;

особи з інвалідністю;

жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку;

матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку;

військовослужбовці та поліцейські, які мають статус учасника бойових дій;

працівники сільського господарства;

водії міського пасажирського транспорту;

деякі інші категорії громадян, які зазначені у статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення.

Періоди, які зараховуються до трудового та страхового стажу для призначення пенсії

До трудового стажу зараховуються:

періоди роботи відповідно до записів у трудовій книжці;

для чоловіків – строкова військова служба;

період навчання в середніх спеціальних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах на денній формі навчання;

період догляду за дітьми до досягнення ними трьох років, якщо протягом цього періоду вони не працювали.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу на умовах раніше чинного законодавства.

Тобто, для визначення права особи на призначення їй пенсії стаж, набутий особою до 01.10.2004, зараховується на підставі записів у трудовій книжці, військового квитка, диплому про освіту та свідоцтва про народження дитини.

З 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески – єдиний соціальний внесок. Такий стаж називається страховим стажем. Після цього для визначення права особи на призначення їй пенсії зараховуються лише ті періоди роботи, коли за неї були сплачені страхові внески.

Періоди, за які сплачені такі внески, відображаються у довідці форми ОК-5, яку можна завантажити в додатку Дія, Порталі Пенсійного фонду України, або ж отримати безпосередньо у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Коли можна звертатися за призначенням пенсії 2026

Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, який регулює призначення пенсії за віком, звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Разом із цим, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Тобто за наявності необхідної кількості страхового стажу особа може звернутись із заявою про призначення пенсії за місяць до досягнення нею 60 років або протягом трьох місяців з дня досягнення нею пенсійного віку.

В обох випадках пенсія такій особі буде призначена з наступного дня після виповнення їй 60 років. Це ж стосується і тих осіб, право на пенсію в яких виникає в 63 та 65 років.

Порядок призначення та виплати пенсії за віком регулюється окремим Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Пенсійним фондом України.

Які документи потрібні для призначення пенсії

Відповідно до зазначеного порядку, для призначення пенсії особі необхідно подати такі документи:

паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік);

документ, який підтверджує місце реєстрації особи;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку або інші документи, які підтверджують стаж особи, яка звернулась за призначенням пенсії (зокрема, архівні довідки, накази про прийняття на роботу та накази про звільнення з роботи тощо);

військовий квиток (за наявності);

документи, які підтверджують зміну прізвища заявника (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо);

за бажанням особи, яка звертається за призначенням пенсії, може бути також подано довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000;

жінкам, які здійснювали догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, також необхідно надати свідоцтво про народження дитини;

додаткові документи, які свідчать про особливий статус особи (посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни тощо);

документи, які підтверджують пільговий стаж особи (наприклад, в районах крайньої Півночі або на роботах зі шкідливими умовами праці);

довідку про відкриття рахунку в банку для виплати пенсії (якщо особа бажає отримувати пенсію на банківську карту).

Заява про призначення пенсії за віком може бути подана:

безпосередньо особою до будь-якого територіального управління Пенсійного фонду незалежно від місця проживання або реєстрації;

дистанційно в електронному форматі через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації за місцезнаходженням такого підприємства, установи, організації, якщо особа, яка звертається за призначенням пенсії, працює на момент звернення за призначенням пенсії та виникнення права на призначення пенсії за віком;

представником заявника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Як подати документи на пенсію онлайн: покрокова інструкція

Для подання звернення про призначення пенсії через Вебпортал електронних послуг необхідно увійти на Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису, або через систему електронної ідентифікації GOV ID.

Заява про призначення пенсії має бути обов’язково підписана електронним цифровим підписом, навіть якщо ви увійшли до свого Особистого кабінету через BankID. Тому краще здійснювати вхід саме за допомогою електронного цифрового підпису.

Увійшовши до Особистого кабінету, потрібно обрати розділ Заява на призначення пенсії, заповнити запропоновану анкету і прикріпити до заяви скановані кольорові копії необхідних для призначення пенсії документів. Підписати заяву електронним цифровим підписом та надіслати до органу Пенсійного фонду України.

Рішення за результатами розгляду заяви та поданих документів органом, що призначає пенсію, приймається не пізніше 10 днів після надходження заяви, про що заявника інформують смс-повідомленням.

Пенсійний фонд України за результатом розгляду документів може:

призначити пенсію та здійснювати її виплату у спосіб, який ви вказали в заяві (на банківську карту або у відділенні Укрпошти);

або відмовити у її призначенні.

У випадку прийняття Пенсійним фондом рішення про призначення пенсії необхідно переконатись, що зараховано всі періоди стажу і розмір пенсії до виплати визначений вірно. Відтак, найкраще у цьому випадку звернутись до спеціаліста з розрахунку пенсії, щоб він здійснив перевірку правильності обчислення пенсії.

Хто може залишитись без пенсії у 2026 році

Якщо говорити про випадки, коли Пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії, то найчастіше особи, які звертаються за призначенням пенсії, зіштовхуються з відмовами, які пов’язані з:

проблемами з трудовою книжкою: записи про прийняття на роботу чи звільнення містять виправлення, помилки;

печатки підприємств, якими засвідчені записи, не місять ідентифікаційного коду або нечитабельні тощо;

проблемами з військовим квитком, дипломом про навчання (або їхньою відсутністю);

уточнювальні довідки з місця роботи, які підтверджують стаж або пільговий стаж, не оформлені належним чином, чи видані на непідконтрольній території;

заявником не надані уточнювальні документи, які підтверджують пільговий стаж роботи, або вони не містять інформації про шкідливість такої роботи (характерно для осіб, які мають право на призначення пільгової пенсії за списком 1, 2);

документи заявника містять неточності: прізвище чи ім’я мають розбіжності у паспорті та трудовій книжці.

Поруч з цим, сьогодні спостерігаємо тенденцію щодо відмови Пенсійним фондом у зарахуванні трудового стажу, набутого в республіці Білорусь та РФ у період з 01.01.1991 по 21.12.2022, або через те, що записи на титульній сторінці посвідчено відтиском печатки підприємства, яке розташоване на території РФ.

Пенсійний фонд, відмовляючи у призначенні пенсії у таких випадках, посилається на те, що 01.01.2023 Україна вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення, здійсненої 13 березня 1992 р. у м. Москва, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1328 від 29.11.2022 Про вихід з Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення.

Що робити, якщо вам не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, але ви досягли пенсійного віку

У тому випадку, якщо в особи не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, є можливість його докупити. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та, відповідно, сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) або одноразовим платежем, або щомісячними платежами не менш як протягом одного року.

Докупити стаж можна, якщо громадяни у певні періоди з 1 січня 2004 року офіційно не працювали, чи працювали за межами України, або з інших причин не належали до категорії застрахованих осіб.

Договір про добровільну сплату єдиного соціального внеску укладається в Державній податковій інспекції за зареєстрованим місцем проживання громадянина. Для цього потрібно подати заяву відповідної форми, копію трудової книжки (за наявності), довідку ОК-5 та копії документів, що посвідчують особу.

Скільки коштує страховий стаж

Відповідно до чинного законодавства, розмір єдиного внеску не може бути меншим від мінімального страхового внеску на дату укладення договору. Станом на 1 січня 2026 року розмір мінімального страхового внеску дорівнює 1 902,34 грн за місяць.

У системі державного соціального страхування існує два види договорів, на підставі яких відбувається сплата єдиного внеску:

Щомісячна сплата єдиного соціального внеску. Такий договір укладається не менш ніж на рік, а сума місячного платежу становитиме 1 902,34 грн. Тобто, якщо особі не вистачає 1 року стажу і вона укладає такий договір у 2026 році, вартість одного року страхового стажу становитиме 22 828 грн. Договір про одноразову сплату єдиного соціального внеску за попередній період. Це означає, що особа, якій не вистачає страхового стажу, може докупити його відразу, сплативши за попередній період всю суму ЄСВ.

Однак при такій сплаті вартість одного місяця страхового стажу дорівнює подвійному розміру мінімального страхового внеску на дату укладення договору.

В певних випадках особі вигідно докупити необхідну кількість страхового стажу, інакше право на отримання пенсії вона набуде лише у 63 або 65 років.

Що ж отримають люди, які не мають мінімум 15 років страхового стажу

Такі особи отримають державну соціальну допомогу. Зазначена допомога призначається особі, яка досягла 65 років і не має права на пенсію, оскільки у неї відсутній мінімальний страховий стаж (15 років). Розмір такої виплати дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на дату звернення по допомогу законом на відповідний рік встановленого на 1 січня календарного року.

Станом на 01.01.2026 розмір такої допомоги становить 2 595 грн.

Поруч із цим, таку допомогу призначають органи соціального захисту, а не Пенсійний фонд. Як підсумок, можна сказати, що без виплат не залишиться ніхто. Водночас найбільш визначальним фактором, який впливає на момент призначення людині пенсії, є її страховий стаж.

