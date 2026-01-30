Після оплати листків непрацездатності за рахунок страхових коштів роботодавець має повідомити Пенсійний фонд України про виплати, надіславши відповідне повідомлення.

Як правильно подати повідомлення про виплату лікарняних до ПФУ — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно подати повідомлення про виплату лікарняних до ПФУ

Застраховані особи мають право на виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Після виплат роботодавець повинен надіслати повідомлення до Пенсійного фонду України.

Зараз дивляться

Строк для надсилання — один місяць із дня проведення виплати.

Тепер у роботодавців є можливість подати повідомлення про виплати коштів в електронному вигляді на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для цього необхідно дотримуватися такого алгоритму дій:

На вебпорталі

На панелі зліва обрати опцію Заяви-розрахунки та Створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам.

У новому вікні визначити параметри пошуку заяв-розрахунків, за якими потрібно подати повідомлення про виплату коштів, та обрати необхідний критерій — номер листка непрацездатності чи період їх формування.

У пошуковому вікні натиснути кнопку Пошук.

Система за вказаними параметрами обирає заяви-розрахунки зі статусом Оплачено, серед яких потрібно обрати ту, за якою необхідно подати повідомлення про виплату коштів, та натиснути на її номер.

Перейти на поле Додаток про тимчасову непрацездатність, обрати потрібний лікарняний та натиснути копку Створити повідомлення.

У полі Дані щодо виплати потрібно обрати необхідне поле та натиснути піктограму з олівцем.

Далі відкриється вікно, в якому система автоматично підтягне суми виплат. Необхідно буде заповнити всі обов’язкові поля та натиснути Продовжити.

Після внесення всіх даних натиснути кнопку Сформувати повідомлення.

Повідомлення, що буде сформоване, необхідно підписати кваліфікованим електронним підписом та відправити до Пенсійного фонду України — натиснути Підписати та відправити у ПФУ.

Зверніть увагу! Час від часу натискайте кнопку Зберегти, якщо повідомлення про виплату коштів застрахованим особам містить багато листків непрацездатності.

Після внесення дати виплати страхових коштів у перший листок непрацездатності, програма автоматично присвоїть відповідну дату всім листкам непрацездатності, що містяться у повідомленні. Її можна виправити за необхідності.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.