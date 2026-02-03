Майже кожного дня в оселях українців гасне світло. Більшість уже призвичаїлись до таких незручностей, тому завчасно заряджають телефони, ноутбуки, повербанки.

Проте є ситуації, які неможливо передбачати. Оскільки під час відключення електрики будинок знеструмлюється, ліфти теж припиняють працювати. У КМДА мешканців Києва неодноразово закликали не користуватися ліфтами, але певний відсоток українців все ж ігнорують ці поради.

Що робити, якщо застрягли у ліфті під час відключення електроенергії та що варто мати з собою на такий випадок – дізнавалися Факти ICTV.

Як діяти, якщо застрягли у ліфті

Перш за все, не слід панікувати. Ваш страх ситуацію не змінить, тому заспокойтесь та починайте діяти.

Чекати, поки увімкнуть світло, не варіант, адже просидіти кілька годин у замкнутому просторі – перспектива не найприємніша.

Отже, вам потрібно:

Ретельно оглянути кабіну ліфту та знайти кнопку виклику диспетчера або номер аварійно-ліфтової служби. Зазвичай, номер телефону служби є у кожному ліфті. Спробуйте викликати диспетчера та повідомити про проблему, вказавши своє місцеперебування. Якщо диспетчер не відповідає, намагайтеся знайти номер аварійно-ліфтової служби. Якщо номера гарячої лінії немає, телефонуйте сусідам, родичам, батькам, які можуть зʼясувати контакти служби та викликати рятувальників. Ви також можете зателефонувати 101. Інформація про вас надійде оперативним черговим аварійно-рятувальним бригадам вашого району.

Рекомендуємо завчасно знайти та записати номер аварійно-рятувальної служби, яка обслуговує ваш ліфт, аби у випадку застрягання ви змогли додзвонитися. Дізнатися їхній номер можна у керуючій компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок.

У випадку, якщо у вас розрядився телефон або зник зв’язок, кличте на допомогу сусідів. Попросіть, аби вони викликали рятувальну службу.

Що не можна робити:

панікувати;

стрибати у кабіні ліфту;

намагатися відчинити двері кабіни самотужки;

натискати на усі кнопки одночасно.

Що варто завжди носити з собою на випадок застрягання у ліфті

Цей невеликий набір знадобиться вам у випадку, якщо не вдасться викликати рятувальників, аварійну службу чи покликати сусідів.

Рекомендуємо завжди носити у сумці:

пляшку води;

снеки – горіхи, печиво, сушки тощо;

кишеньковий ліхтарик;

заспокійливе;

вологі та сухі серветки;

повербанк.

