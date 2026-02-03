Марина Терюханова, редакторка стрічки
Що робити, якщо застряг у ліфті: куди дзвонити та що варто мати з собою
Майже кожного дня в оселях українців гасне світло. Більшість уже призвичаїлись до таких незручностей, тому завчасно заряджають телефони, ноутбуки, повербанки.
Проте є ситуації, які неможливо передбачати. Оскільки під час відключення електрики будинок знеструмлюється, ліфти теж припиняють працювати. У КМДА мешканців Києва неодноразово закликали не користуватися ліфтами, але певний відсоток українців все ж ігнорують ці поради.
Що робити, якщо застрягли у ліфті під час відключення електроенергії та що варто мати з собою на такий випадок – дізнавалися Факти ICTV.
Як діяти, якщо застрягли у ліфті
Перш за все, не слід панікувати. Ваш страх ситуацію не змінить, тому заспокойтесь та починайте діяти.
Чекати, поки увімкнуть світло, не варіант, адже просидіти кілька годин у замкнутому просторі – перспектива не найприємніша.
Отже, вам потрібно:
- Ретельно оглянути кабіну ліфту та знайти кнопку виклику диспетчера або номер аварійно-ліфтової служби. Зазвичай, номер телефону служби є у кожному ліфті.
- Спробуйте викликати диспетчера та повідомити про проблему, вказавши своє місцеперебування. Якщо диспетчер не відповідає, намагайтеся знайти номер аварійно-ліфтової служби.
- Якщо номера гарячої лінії немає, телефонуйте сусідам, родичам, батькам, які можуть зʼясувати контакти служби та викликати рятувальників.
- Ви також можете зателефонувати 101. Інформація про вас надійде оперативним черговим аварійно-рятувальним бригадам вашого району.
Рекомендуємо завчасно знайти та записати номер аварійно-рятувальної служби, яка обслуговує ваш ліфт, аби у випадку застрягання ви змогли додзвонитися. Дізнатися їхній номер можна у керуючій компанії, ОСББ чи ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок.
У випадку, якщо у вас розрядився телефон або зник зв’язок, кличте на допомогу сусідів. Попросіть, аби вони викликали рятувальну службу.
Що не можна робити:
- панікувати;
- стрибати у кабіні ліфту;
- намагатися відчинити двері кабіни самотужки;
- натискати на усі кнопки одночасно.
Що варто завжди носити з собою на випадок застрягання у ліфті
Цей невеликий набір знадобиться вам у випадку, якщо не вдасться викликати рятувальників, аварійну службу чи покликати сусідів.
Рекомендуємо завжди носити у сумці:
- пляшку води;
- снеки – горіхи, печиво, сушки тощо;
- кишеньковий ліхтарик;
- заспокійливе;
- вологі та сухі серветки;
- повербанк.