В Киев Цифровой появилась функция отслеживания поездок по ученическому билету
- В Киев Цифровой ввели push-уведомления о поездках по ученическому билету.
- Родители могут просматривать историю поездок с временем и номером маршрута.
- Функция работает исключительно с согласия ребенка и активируется через его аккаунт.
В Киеве ввели возможность отслеживания поездок по ученическому билету в приложении Киев Цифровой.
Родители могут получать мгновенные уведомления о валидации билета и просматривать историю маршрутов ребенка.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.
Отслеживание поездок в Киев Цифровой: что известно
После каждой валидации ученического билета в общественном транспорте на смартфон одного из родителей будет приходить push-уведомление с информацией о поездке.
Кроме того, в приложении появился отдельный раздел с историей поездок, где отображаются время валидации и номер маршрута, что позволяет видеть передвижения ребенка в течение дня.
Воспользоваться функцией можно только с согласия ребенка. Разрешение предоставляется через его аккаунт в приложении в разделе Транспортная карта путем добавления номера телефона одного из родителей.
В КГГА отмечают, что обновление направлено на повышение безопасности детей в общественном транспорте, особенно в условиях военного времени.
В то же время сервис учитывает вопросы конфиденциальности, поскольку доступ к данным возможен только с согласия самого ребенка.