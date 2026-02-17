В Киеве ввели возможность отслеживания поездок по ученическому билету в приложении Киев Цифровой.

Родители могут получать мгновенные уведомления о валидации билета и просматривать историю маршрутов ребенка.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский.

Отслеживание поездок в Киев Цифровой: что известно

После каждой валидации ученического билета в общественном транспорте на смартфон одного из родителей будет приходить push-уведомление с информацией о поездке.

Кроме того, в приложении появился отдельный раздел с историей поездок, где отображаются время валидации и номер маршрута, что позволяет видеть передвижения ребенка в течение дня.

Воспользоваться функцией можно только с согласия ребенка. Разрешение предоставляется через его аккаунт в приложении в разделе Транспортная карта путем добавления номера телефона одного из родителей.

В КГГА отмечают, что обновление направлено на повышение безопасности детей в общественном транспорте, особенно в условиях военного времени.

В то же время сервис учитывает вопросы конфиденциальности, поскольку доступ к данным возможен только с согласия самого ребенка.

