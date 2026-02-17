У Київ Цифровий з’явилася функція відстеження поїздок за учнівським квитком
- У Київ Цифровий запровадили push-сповіщення про поїздки за учнівським квитком.
- Батьки можуть переглядати історію поїздок із часом та номером маршруту.
- Функція працює виключно за згодою дитини та активується через її акаунт.
У Києві запровадили можливість відстеження поїздок за учнівським квитком у застосунку Київ Цифровий.
Батьки можуть отримувати миттєві сповіщення про валідацію квитка та переглядати історію маршрутів дитини.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Відстеження поїздок у Київ Цифровий: що відомо
Після кожної валідації учнівського квитка у громадському транспорті на смартфон одного з батьків надходитиме push-повідомлення з інформацією про поїздку.
Окрім цього, у застосунку з’явився окремий розділ з історією поїздок, де відображаються час валідації та номер маршруту, що дозволяє бачити пересування дитини протягом дня.
Скористатися функцією можна лише за згодою дитини. Дозвіл надається через її акаунт у застосунку в розділі Транспортна карта шляхом додавання номера телефону одного з батьків.
У КМДА зазначають, що оновлення спрямоване на підвищення безпеки дітей у громадському транспорті, особливо в умовах воєнного часу.
Водночас сервіс враховує питання приватності, оскільки доступ до даних можливий лише за погодженням самої дитини.