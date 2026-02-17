У Києві запровадили можливість відстеження поїздок за учнівським квитком у застосунку Київ Цифровий.

Батьки можуть отримувати миттєві сповіщення про валідацію квитка та переглядати історію маршрутів дитини.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Відстеження поїздок у Київ Цифровий: що відомо

Після кожної валідації учнівського квитка у громадському транспорті на смартфон одного з батьків надходитиме push-повідомлення з інформацією про поїздку.

Окрім цього, у застосунку з’явився окремий розділ з історією поїздок, де відображаються час валідації та номер маршруту, що дозволяє бачити пересування дитини протягом дня.

Скористатися функцією можна лише за згодою дитини. Дозвіл надається через її акаунт у застосунку в розділі Транспортна карта шляхом додавання номера телефону одного з батьків.

У КМДА зазначають, що оновлення спрямоване на підвищення безпеки дітей у громадському транспорті, особливо в умовах воєнного часу.

Водночас сервіс враховує питання приватності, оскільки доступ до даних можливий лише за погодженням самої дитини.

