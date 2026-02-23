8 марта — особый день весны, что напоминает о роли женщин в обществе, их достижениях и борьбе за равные права.

В каких странах празднуют 8 марта, читайте в нашем материале.

Какие страны мира празднуют 8 марта

Официально 8 марта как Международный день борьбы за права женщин был принят ООН в 1977 году. Изначально праздник имел социальный и политический подтекст. Основная цель — отмечать усилия женщин в борьбе за равные права и мир во всем мире. Со временем во многих странах его стали воспринимать как праздник весны, нежности и красоты.

Сегодня Международный женский день продолжает быть государственным праздником во многих странах мира.

Какие страны празднуют 8 марта:

Азербайджан;

Беларусь;

Армения;

Казахстан;

Молдова;

Россия;

Украина;

Узбекистан;

Грузия;

Ангола;

Афганистан;

Буркина-Фасо;

Вьетнам;

Гвинея-Бисау;

Замбия;

Камбоджа;

Кыргызстан;

Куба;

Лаос;

Монголия;

Таджикистан;

Туркменистан;

Уганда;

Эритрея.

В этих странах день остается выходным и отмечается именно 8 марта.

Где празднуют 8 марта не так, как в Украине

В Украине мужчины дарят цветы и подарки, а праздник сочетает весеннее настроение с напоминанием о роли женщин в жизни семьи и общества.

Празднование 8 марта в разных странах имеет свои особенности и колорит. Среди тех, кто празднует 8 марта не так, как у нас, — Италия. Здесь главным символом праздника является цветок мимозы, а многие женщины отмечают этот день в кругу подруг, предпочитая дружеское общение традиционным подаркам от мужчин.

В Польше мужчины дарят цветы и небольшие подарки, но одновременно день используется для повышения осведомленности о правах женщин и гендерном равенстве.

В Китае 8 марта не является государственным праздником, однако многие женщины получают сокращенный рабочий день. Для молодых девушек существует отдельный праздник — День юных красавиц, который проходит 7 марта.

В Германии после объединения страны празднование утратило государственный статус, но феминистские группы продолжают организовывать мероприятия 8 марта, напоминая о важности равенства и прав женщин.

Какие страны не празднуют 8 марта

В Болгарии этот день не считается государственным праздником, поэтому жизнь продолжается в обычном ритме.

В Великобритании 8 марта тоже проходит как обычный день: особых традиций нет, только отдельные организации и движения за права женщин проводят тематические акции и митинги.

Во Франции праздник не пользуется массовой популярностью; его преимущественно отмечают представители левых политических сил и активисты, заинтересованные в правах женщин.

В Израиле 8 марта не является государственным выходным.

А в США день официально не празднуют, однако весь март посвящен женщинам, их достижениям и вкладу в общество, с различными культурными и образовательными мероприятиями.

Будущее праздника в Украине

В Украине неоднократно обсуждалась возможность изменить формат 8 марта. Дискуссии касаются отхода от советского прошлого праздника, чтобы сделать его украинским.

Одним из предложений было отмечать вместо Международного женского дня День Леси Украинки. Законопроекты, которые рассматривались в Верховной Раде, пока не приобрели статус закона.

