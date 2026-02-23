Какие страны празднуют 8 марта: от мимозы до забастовок
- 8 марта – праздник весны и женской красоты.
- День напоминает о достижениях женщин и борьбе за равные права.
- Праздник официально признан ООН и отмечается во многих странах.
8 марта — особый день весны, что напоминает о роли женщин в обществе, их достижениях и борьбе за равные права.
В каких странах празднуют 8 марта, читайте в нашем материале.
Какие страны мира празднуют 8 марта
Официально 8 марта как Международный день борьбы за права женщин был принят ООН в 1977 году. Изначально праздник имел социальный и политический подтекст. Основная цель — отмечать усилия женщин в борьбе за равные права и мир во всем мире. Со временем во многих странах его стали воспринимать как праздник весны, нежности и красоты.
Сегодня Международный женский день продолжает быть государственным праздником во многих странах мира.
Какие страны празднуют 8 марта:
- Азербайджан;
- Беларусь;
- Армения;
- Казахстан;
- Молдова;
- Россия;
- Украина;
- Узбекистан;
- Грузия;
- Ангола;
- Афганистан;
- Буркина-Фасо;
- Вьетнам;
- Гвинея-Бисау;
- Замбия;
- Камбоджа;
- Кыргызстан;
- Куба;
- Лаос;
- Монголия;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Уганда;
- Эритрея.
В этих странах день остается выходным и отмечается именно 8 марта.
Где празднуют 8 марта не так, как в Украине
В Украине мужчины дарят цветы и подарки, а праздник сочетает весеннее настроение с напоминанием о роли женщин в жизни семьи и общества.
Празднование 8 марта в разных странах имеет свои особенности и колорит. Среди тех, кто празднует 8 марта не так, как у нас, — Италия. Здесь главным символом праздника является цветок мимозы, а многие женщины отмечают этот день в кругу подруг, предпочитая дружеское общение традиционным подаркам от мужчин.
В Польше мужчины дарят цветы и небольшие подарки, но одновременно день используется для повышения осведомленности о правах женщин и гендерном равенстве.
В Китае 8 марта не является государственным праздником, однако многие женщины получают сокращенный рабочий день. Для молодых девушек существует отдельный праздник — День юных красавиц, который проходит 7 марта.
В Германии после объединения страны празднование утратило государственный статус, но феминистские группы продолжают организовывать мероприятия 8 марта, напоминая о важности равенства и прав женщин.
Какие страны не празднуют 8 марта
В Болгарии этот день не считается государственным праздником, поэтому жизнь продолжается в обычном ритме.
В Великобритании 8 марта тоже проходит как обычный день: особых традиций нет, только отдельные организации и движения за права женщин проводят тематические акции и митинги.
Во Франции праздник не пользуется массовой популярностью; его преимущественно отмечают представители левых политических сил и активисты, заинтересованные в правах женщин.
В Израиле 8 марта не является государственным выходным.
А в США день официально не празднуют, однако весь март посвящен женщинам, их достижениям и вкладу в общество, с различными культурными и образовательными мероприятиями.
Будущее праздника в Украине
В Украине неоднократно обсуждалась возможность изменить формат 8 марта. Дискуссии касаются отхода от советского прошлого праздника, чтобы сделать его украинским.
Одним из предложений было отмечать вместо Международного женского дня День Леси Украинки. Законопроекты, которые рассматривались в Верховной Раде, пока не приобрели статус закона.