Які країни святкують 8 березня: від мімози до страйків
- 8 березня – свято весни та жіночої краси.
- День нагадує про досягнення жінок і боротьбу за рівні права.
- Свято офіційно визнане ООН і святкується в багатьох країнах.
8 березня – особливий день весни, що нагадує про роль жінок у суспільстві, їхні досягнення та боротьбу за рівні права.
В яких країнах святкують 8 березня, читайте в нашому матеріалі.
Які країни світу святкують 8 березня
Офіційно 8 березня як Міжнародний день боротьби за права жінок був прийнятий ООН у 1977 році. Спочатку свято мало соціальний і політичний підтекст. Основна мета – відзначати зусилля жінок у боротьбі за рівні права та мир у світі. З часом у багатьох країнах його стали сприймати як свято весни, ніжності та краси.
Сьогодні Міжнародний жіночий день продовжує бути державним святом у багатьох країнах світу.
Які країни святкують 8 березня:
- Азербайджан;
- Білорусь;
- Вірменія;
- Казахстан;
- Молдова;
- Росія;
- Україна;
- Узбекистан;
- Грузія;
- Ангола;
- Афганістан;
- Буркіна-Фасо;
- В’єтнам;
- Гвінея-Бісау;
- Замбія;
- Камбоджа;
- Киргизстан;
- Куба;
- Лаос;
- Монголія;
- Таджикистан;
- Туркменістан;
- Уганда;
- Еритрея.
У цих країнах день залишається вихідним та відзначається саме 8 березня.
Де святкують 8 березня не так, як в Україні
В Україні чоловіки дарують квіти та подарунки, а свято поєднує весняний настрій із нагадуванням про роль жінок у житті родини та суспільства.
Святкування 8 березня в різних країнах має свої особливості й колорит. Серед тих, хто святкує 8 березня не так, як у нас, – Італія. Тут головним символом свята є квітка мімози, а багато жінок відзначають цей день у колі подруг, віддаючи перевагу дружньому спілкуванню перед традиційними подарунками від чоловіків.
У Польщі чоловіки дарують квіти та невеликі подарунки, але одночасно день використовується для підвищення обізнаності про права жінок та гендерну рівність.
У Китаї 8 березня не є державним святом, проте багато жінок отримують скорочений робочий день. Для молодих дівчат існує окреме свято – День юних красунь, яке проходить 7 березня.
У Німеччині після об’єднання країни святкування втратило державний статус, але феміністські групи продовжують організовувати заходи 8 березня, нагадуючи про важливість рівності та прав жінок.
Які країни не святкують 8 березня
У Болгарії цей день не вважається державним святом, тож життя триває у звичайному ритмі.
У Великій Британії 8 березня теж проходить як буденний день: особливих традицій немає, лише окремі організації та рухи за права жінок проводять тематичні акції та мітинги.
У Франції свято не має масової популярності; його переважно відзначають представники лівих політичних сил і активісти, зацікавлені у правах жінок.
В Ізраїлі 8 березня не є державним вихідним.
А у США день офіційно не святкують, однак цілий березень присвячений жінкам, їхнім досягненням і внеску у суспільство, з різними культурними та освітніми заходами.
Майбутнє свята в Україні
В Україні неодноразово обговорювали можливість змінити формат 8 березня. Дискусії стосуються відходу від радянського минулого свята та його осучаснення, щоб зробити його українським.
Однією з пропозицій було відзначати замість Міжнародного жіночого дня День Лесі Українки. Законопроєкти, які розглядалися у Верховній Раді, поки що не набули статусу закону.