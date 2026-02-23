8 березня – особливий день весни, що нагадує про роль жінок у суспільстві, їхні досягнення та боротьбу за рівні права.

В яких країнах святкують 8 березня, читайте в нашому матеріалі.

Які країни світу святкують 8 березня

Офіційно 8 березня як Міжнародний день боротьби за права жінок був прийнятий ООН у 1977 році. Спочатку свято мало соціальний і політичний підтекст. Основна мета – відзначати зусилля жінок у боротьбі за рівні права та мир у світі. З часом у багатьох країнах його стали сприймати як свято весни, ніжності та краси.

Зараз дивляться

Сьогодні Міжнародний жіночий день продовжує бути державним святом у багатьох країнах світу.

Які країни святкують 8 березня:

Азербайджан;

Білорусь;

Вірменія;

Казахстан;

Молдова;

Росія;

Україна;

Узбекистан;

Грузія;

Ангола;

Афганістан;

Буркіна-Фасо;

В’єтнам;

Гвінея-Бісау;

Замбія;

Камбоджа;

Киргизстан;

Куба;

Лаос;

Монголія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Уганда;

Еритрея.

У цих країнах день залишається вихідним та відзначається саме 8 березня.

Де святкують 8 березня не так, як в Україні

В Україні чоловіки дарують квіти та подарунки, а свято поєднує весняний настрій із нагадуванням про роль жінок у житті родини та суспільства.

Святкування 8 березня в різних країнах має свої особливості й колорит. Серед тих, хто святкує 8 березня не так, як у нас, – Італія. Тут головним символом свята є квітка мімози, а багато жінок відзначають цей день у колі подруг, віддаючи перевагу дружньому спілкуванню перед традиційними подарунками від чоловіків.

У Польщі чоловіки дарують квіти та невеликі подарунки, але одночасно день використовується для підвищення обізнаності про права жінок та гендерну рівність.

У Китаї 8 березня не є державним святом, проте багато жінок отримують скорочений робочий день. Для молодих дівчат існує окреме свято – День юних красунь, яке проходить 7 березня.

У Німеччині після об’єднання країни святкування втратило державний статус, але феміністські групи продовжують організовувати заходи 8 березня, нагадуючи про важливість рівності та прав жінок.

Які країни не святкують 8 березня

У Болгарії цей день не вважається державним святом, тож життя триває у звичайному ритмі.

У Великій Британії 8 березня теж проходить як буденний день: особливих традицій немає, лише окремі організації та рухи за права жінок проводять тематичні акції та мітинги.

У Франції свято не має масової популярності; його переважно відзначають представники лівих політичних сил і активісти, зацікавлені у правах жінок.

В Ізраїлі 8 березня не є державним вихідним.

А у США день офіційно не святкують, однак цілий березень присвячений жінкам, їхнім досягненням і внеску у суспільство, з різними культурними та освітніми заходами.

Майбутнє свята в Україні

В Україні неодноразово обговорювали можливість змінити формат 8 березня. Дискусії стосуються відходу від радянського минулого свята та його осучаснення, щоб зробити його українським.

Однією з пропозицій було відзначати замість Міжнародного жіночого дня День Лесі Українки. Законопроєкти, які розглядалися у Верховній Раді, поки що не набули статусу закону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.