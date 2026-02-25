Военнослужащие, получившие ранения, иногда сталкиваются с трудностями в процессе получения причитающихся им выплат. Существует риск возникновения недоразумений относительно определения степени тяжести ранения и его связи с выполнением боевых задач, что также может привести к осложнениям в получении выплат.

Какие выплаты предусмотрены, как долго ждать выплаты за ранения — читайте в материале на Фактах ICTV.

Выплаты во время лечения после ранения

Этот период считается неразрывным, даже в случаях, когда происходит транспортировка и дальнейшие этапы реабилитации раненого. В случаях, когда необходимо продлить выплаты, медицинский осмотр может быть проведен дистанционно.

Сейчас смотрят

Во время пребывания в больнице военный будет получать зарплату в соответствии с должностью, которую он занимал до травмирования. В случае лечения за пределами Украины, лечение также будет считаться непрерывным. Следовательно, военный сможет получить те же выплаты, если бы он остался лечиться на территории Украины.

Когда выплачивают 100 тысяч гривен за ранение

Это дополнительное вознаграждение предусмотрено для военных, которые получили ранения в результате выполнения боевых задач.

Выплаты осуществляются:

Во время госпитализации (включая зарубежное лечение).

В период отпуска для лечения тяжелого ранения.

Для начисления средств необходимо получить справку об обстоятельствах ранения (форма №5). В документе должно быть указано, что травма получена во время защиты Украины, военный находился в средствах индивидуальной защиты, не совершал уголовного преступления, не наносил себе вред умышленно и не был в состоянии опьянения. Если эти условия не выполнены, в выплате могут отказать. Подробный перечень документов и инструкции можно найти здесь.

После лечения на стационаре военный может получить отпуск для дальнейшего восстановления, лечения, если ВВК признает его необходимым. В течение срока отпуска раненый получит 100 тысяч гривен, но только в случае тяжелого ранения, что должно быть указано в заключении комиссии. Если травма легкая, дополнительные выплаты прекращаются.

Единовременная денежная помощь: кому и когда выплачивается

Такая выплата предусмотрена военным, которые получили инвалидность или частично утратили трудоспособность. Ее размер зависит от группы инвалидности и меняется ежегодно в соответствии с прожиточным минимумом.

По состоянию на 2026 год установлены следующие размеры единовременных выплат:

I группа инвалидности — 1 331 200 грн

II группа — 998 400 грн

III группа — 832 000 грн

Когда могут отказать в выплатах

Основные причины отказа в выплате военнослужащим:

Отсутствие документов, подтверждающих пребывание в стационаре и отсутствие справки об обстоятельствах получения травмы (форма №5).

Расхождения в обстоятельствах травмы. Даже если справка формы №5 есть, командир может не признать причинно-следственную связь между травмой и Защитой Родины.

Неправильное указание причинно-следственной связи травмы в заключении военно-врачебной комиссии (ВВК). Например, вместо “Связано с Защитой Родины” указано “Во время прохождения военной службы”.

Предоставление отпуска для лечения в связи с травмой средней или легкой тяжести.

Из-за служебной халатности командира.

Основная причина ошибок в заключении ВВК о причинно-следственной связи — отсутствие справки об обстоятельствах травмы при медицинском осмотре.

Несмотря на четкие медицинские записи, подтверждающие характер травмы — будь то контузия или минно-взрывное ранение — военно-врачебная комиссия (ВВК) не имеет юридического права установить связь между этим ранением и выполнением обязанностей по защите Родины без наличия справки формы №5.

Чтобы раненые военнослужащие могли получить положенные выплаты, они должны предоставить полный пакет документов, где ключевую роль играет справка формы №5. Кроме того, необходимо убедиться, что заключение ВВК сформулировано корректно. Важно, чтобы все обстоятельства получения травмы были детально зафиксированы и официально подтверждены командованием.

Нет выплат за ранение: что делать

Если воинская часть отказывается начислять выплаты, необходимо узнать конкретную причину отказа и проверить, есть ли в наличии все необходимые справки и приказы. Стоит подать рапорт — обратиться к командиру с официальным рапортом о пересмотре решения.

В случае безосновательного отказа обращайтесь на горячую линию Минобороны или к юристам для дальнейшей защиты своих прав.

Нет выплат за ранение: куда обращаться

При получении боевой травмы военнослужащий также имеет право на дополнительное вознаграждение. Если же деньги не начисляют, нет выплат за ранение, следует подать рапорт на имя командира с требованием включить военного в приказ о выплате. К рапорту прилагается копия справки о ранении. В случае отказа можно обращаться на горячую линию Министерства обороны или к юристам.

Куда звонить по поводу выплат за ранения:

Телефоны горячей линии Минобороны: 1512 и 0-800-500-442

Горячая линия БЮП — 0 800 213 103

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.