Как поддержать человека после плена: важные советы в новом сериале на Дія.Освіта
- На платформе Дія.Освіта запустили образовательный сериал Не навреди: поддержка после освобождения из плена.
- Сериал состоит из 10 практических эпизодов для родных, коллег, специалистов и общин.
- Проект создан в рамках программы ментального здоровья Ты как? — инициативы первой леди Елены Зеленской.
На платформе Дія.Освіта вышел новый образовательный сериал Не навреди: поддержка после освобождения из плена.
Проект объясняет, как правильно поддержать человека после возвращения из плена и не нанести дополнительный вред.
Сериал состоит из десяти практических эпизодов и рассчитан на родных, коллег, специалистов и представителей общественности.
Проект создан в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как? – инициативы первой леди Елены Зеленской.
О чем рассказывают в сериале
Авторы поднимают вопросы, с которыми сталкиваются близкие и окружение человека после освобождения.
В частности, как помочь пройти путь восстановления, почему опыт плена нельзя обобщать и как избежать стигматизации и повторной травматизации.
Во время просмотра зрители узнают:
- как поддержать человека в первые дни после освобождения и помочь восстановить чувство безопасности;
- как строить корректное взаимодействие без давления, чрезмерных расспросов и нарушения личных границ;
- как ориентироваться в системе постизоляционного сопровождения и куда обращаться за медицинской, психологической, социальной и правовой помощью;
- как распознавать признаки тревоги или травматического стресса и корректно рекомендовать обращение к специалисту;
- как формировать “банк ресурсов” и сеть поддержки в сообществе.
Отдельный блок посвящен тем, кто помогает другим. В нем речь идет об инструментах самопомощи, коллегиальной поддержке и профилактике профессионального выгорания.
Кто работал над сериалом
К созданию образовательного сериала присоединились украинские военные психологи, специалисты по постизоляционному сопровождению и люди с опытом плена.
Среди экспертов:
- Елена Сек – военный психолог, логотерапевт, майор ВСУ;
- Глеб Стрижко – ветеран, Chief Veterans Partner в Starlight Media;
- Даниил Кравец – офицер постоизоляционного сопровождения ВСУ, консультант Равный-Равному, сержант ВСУ с опытом плена;
- Юлия Евстратова – военный психолог, специалист по постоизоляционному сопровождению Генштаба ВСУ;
- Анна Мокроусова – психолог, председатель Совета ОО Голубая птица;
- Татьяна Сиренко – клинический психолог, председатель правления РЦ Лесная Поляна;
- Елена Курта – психолог, руководитель мобильной группы психологов-волонтеров боевой резильентности ОО Институт психологии здоровья.
Сериал уже доступен для просмотра на платформе Дія.Освіта.
Проект входит в состав инфобокса, который также содержит справочник для освобожденных из плена Жизнь и служба после плена (автор — Даниил Кравец) и видеоролики-эксплейнеры, объясняющие сложные темы в доступном формате.
Инфобокс создан в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» — инициативы первой леди Елены Зеленской, в сотрудничестве с DIGNITY — Датским институтом по противодействию пыткам, при финансировании МИД Дании.
Экспертная и аналитическая поддержка — Координационный центр по психическому здоровью КМУ, управление реинтеграционных мероприятий Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Министерство по делам ветеранов.
Медиапартнер – Starlight Media. Техническая поддержка – ОО Безбарьерность.