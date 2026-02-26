На платформе Дія.Освіта вышел новый образовательный сериал Не навреди: поддержка после освобождения из плена.

Проект объясняет, как правильно поддержать человека после возвращения из плена и не нанести дополнительный вред.

Сериал состоит из десяти практических эпизодов и рассчитан на родных, коллег, специалистов и представителей общественности.

Проект создан в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ты как? – инициативы первой леди Елены Зеленской.

О чем рассказывают в сериале

Авторы поднимают вопросы, с которыми сталкиваются близкие и окружение человека после освобождения.

В частности, как помочь пройти путь восстановления, почему опыт плена нельзя обобщать и как избежать стигматизации и повторной травматизации.

Во время просмотра зрители узнают:

как поддержать человека в первые дни после освобождения и помочь восстановить чувство безопасности;

как строить корректное взаимодействие без давления, чрезмерных расспросов и нарушения личных границ;

как ориентироваться в системе постизоляционного сопровождения и куда обращаться за медицинской, психологической, социальной и правовой помощью;

как распознавать признаки тревоги или травматического стресса и корректно рекомендовать обращение к специалисту;

как формировать “банк ресурсов” и сеть поддержки в сообществе.

Отдельный блок посвящен тем, кто помогает другим. В нем речь идет об инструментах самопомощи, коллегиальной поддержке и профилактике профессионального выгорания.

Кто работал над сериалом

К созданию образовательного сериала присоединились украинские военные психологи, специалисты по постизоляционному сопровождению и люди с опытом плена.

Среди экспертов:

Елена Сек – военный психолог, логотерапевт, майор ВСУ;

Глеб Стрижко – ветеран, Chief Veterans Partner в Starlight Media;

Даниил Кравец – офицер постоизоляционного сопровождения ВСУ, консультант Равный-Равному, сержант ВСУ с опытом плена;

Юлия Евстратова – военный психолог, специалист по постоизоляционному сопровождению Генштаба ВСУ;

Анна Мокроусова – психолог, председатель Совета ОО Голубая птица;

Татьяна Сиренко – клинический психолог, председатель правления РЦ Лесная Поляна;

Елена Курта – психолог, руководитель мобильной группы психологов-волонтеров боевой резильентности ОО Институт психологии здоровья.

Сериал уже доступен для просмотра на платформе Дія.Освіта.

Проект входит в состав инфобокса, который также содержит справочник для освобожденных из плена Жизнь и служба после плена (автор — Даниил Кравец) и видеоролики-эксплейнеры, объясняющие сложные темы в доступном формате.

Инфобокс создан в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» — инициативы первой леди Елены Зеленской, в сотрудничестве с DIGNITY — Датским институтом по противодействию пыткам, при финансировании МИД Дании.

Экспертная и аналитическая поддержка — Координационный центр по психическому здоровью КМУ, управление реинтеграционных мероприятий Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Министерство по делам ветеранов.

Медиапартнер – Starlight Media. Техническая поддержка – ОО Безбарьерность.

