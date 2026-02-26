Як підтримати людину після полону: важливі поради в новому серіалі на Дія.Освіта
На платформі Дія.Освіта вийшов новий освітній серіал Не нашкодь: підтримка після звільнення з полону.
Проєкт пояснює, як правильно підтримати людину після повернення з полону та не завдати додаткової шкоди.
Серіал складається з десяти практичних епізодів і розрахований на рідних, колег, фахівців і представників громад.
Проєкт створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? – ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Про що розповідають у серіалі
Автори порушують питання, з якими стикаються близькі та оточення людини після звільнення.
Зокрема, як допомогти пройти шлях відновлення, чому досвід полону не можна узагальнювати та як уникнути стигматизації й повторної травматизації.
Під час перегляду глядачі дізнаються:
- як підтримати людину в перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки;
- як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів;
- як орієнтуватися в системі постізоляційного супроводу та куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну й правову допомогу;
- як розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу та коректно рекомендувати звернення до фахівця;
- як формувати “банк ресурсу” і мережу підтримки в громаді.
Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим. У ньому йдеться про інструменти самодопомоги, колегіальну підтримку та профілактику професійного вигорання.
Хто працював над серіалом
До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці з постізоляційного супроводу та люди з досвідом полону.
Серед експертів:
- Олена Сек – військова психологиня, логотерапевтка, майорка ЗСУ;
- Гліб Стрижко – ветеран, Chief Veterans Partner у Starlight Media;
- Данило Кравець – офіцер постізоляційного супроводу ЗСУ, консультант Рівний-Рівному, сержант ЗСУ з досвідом полону;
- Юлія Євстратова – військова психологиня, фахівчиня з постізоляційного супроводу Генштабу ЗСУ;
- Ганна Мокроусова – психологиня, голова Ради ГО Блакитний птах;
- Тетяна Сіренко – клінічна психологиня, голова правління РЦ Лісова Поляна;
- Олена Курта – психологиня, керівниця мобільної групи психологів-волонтерів бойової резильєнтності ГО Інститут психології здоров’я.
Серіал уже доступний для перегляду на платформі Дія.Освіта.
Проєкт входить до складу інфобоксу, який також містить довідник для звільнених з полону Життя та служба після полону (автор — Данило Кравець) та відеоролики-експлейнери, що пояснюють складні теми у доступному форматі.
Інфобокс створений у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? – ініціативи першої леді Олени Зеленської, у співпраці з DIGNITY – Данським інститутом з протидії катуванням, за фінансування МЗС Данії.
Експертна та аналітична підтримка – Координаційний центр з психічного здоров’я КМУ, управління реінтеграційних заходів Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Міністерство у справах ветеранів.
Медіапартнер – Starlight Media. Технічна підтримка – ГО Безбар’єрність.