На платформі Дія.Освіта вийшов новий освітній серіал Не нашкодь: підтримка після звільнення з полону.

Проєкт пояснює, як правильно підтримати людину після повернення з полону та не завдати додаткової шкоди.

Серіал складається з десяти практичних епізодів і розрахований на рідних, колег, фахівців і представників громад.

Проєкт створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? – ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Про що розповідають у серіалі

Автори порушують питання, з якими стикаються близькі та оточення людини після звільнення.

Зокрема, як допомогти пройти шлях відновлення, чому досвід полону не можна узагальнювати та як уникнути стигматизації й повторної травматизації.

Під час перегляду глядачі дізнаються:

як підтримати людину в перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки;

як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів;

як орієнтуватися в системі постізоляційного супроводу та куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну й правову допомогу;

як розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу та коректно рекомендувати звернення до фахівця;

як формувати “банк ресурсу” і мережу підтримки в громаді.

Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим. У ньому йдеться про інструменти самодопомоги, колегіальну підтримку та профілактику професійного вигорання.

Хто працював над серіалом

До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці з постізоляційного супроводу та люди з досвідом полону.

Серед експертів:

Олена Сек – військова психологиня, логотерапевтка, майорка ЗСУ;

Гліб Стрижко – ветеран, Chief Veterans Partner у Starlight Media;

Данило Кравець – офіцер постізоляційного супроводу ЗСУ, консультант Рівний-Рівному, сержант ЗСУ з досвідом полону;

Юлія Євстратова – військова психологиня, фахівчиня з постізоляційного супроводу Генштабу ЗСУ;

Ганна Мокроусова – психологиня, голова Ради ГО Блакитний птах;

Тетяна Сіренко – клінічна психологиня, голова правління РЦ Лісова Поляна;

Олена Курта – психологиня, керівниця мобільної групи психологів-волонтерів бойової резильєнтності ГО Інститут психології здоров’я.

Серіал уже доступний для перегляду на платформі Дія.Освіта.

Проєкт входить до складу інфобоксу, який також містить довідник для звільнених з полону Життя та служба після полону (автор — Данило Кравець) та відеоролики-експлейнери, що пояснюють складні теми у доступному форматі.

Інфобокс створений у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? – ініціативи першої леді Олени Зеленської, у співпраці з DIGNITY – Данським інститутом з протидії катуванням, за фінансування МЗС Данії.

Експертна та аналітична підтримка – Координаційний центр з психічного здоров’я КМУ, управління реінтеграційних заходів Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Міністерство у справах ветеранів.

Медіапартнер – Starlight Media. Технічна підтримка – ГО Безбар’єрність.

