Диджитализация ОСАГО на 99,7 % завершена: что известно
В 2025 году рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в Украине пережил масштабные преобразования, которые формально завершились к концу года и создали фундамент для его дальнейшего развития в 2026 году.
Одним из самых заметных достижений стала цифровизация полисов ОСАГО. По словам экспертов МТСБУ, по состоянию на декабрь 99,7% договоров ОСАГО заключаются в цифровом формате.
Новые правила, технологические изменения и законодательные реформы направлены на то, чтобы сделать рынок более прозрачным, удобным для водителей и приближенным к европейским стандартам.
Полный переход на электронные договоры ОСАГО
С 2026 года, как предусмотрено законом № 3720-IX (вступившим в силу в предыдущие годы), все договоры ОСАГО должны заключаться только в цифровой форме — бумажные аналоги будут недействительны.
Для водителей города Киев и всей Украины это означает:
- бумажные полисы окончательно уходят в прошлое;
- информация о страховке доступна в смартфоне или через онлайн-сервисы;
- риск подделки страховки практически обнулен благодаря централизованной электронной базе.
Водители уже привыкли к оформлению страховки на авто в Киеве онлайн, но цифровизация теперь коснулась и Европротокола.
МТСБУ совмесно с Министерством цифровой трансформации Украины внедряет возможность оформления электронного Европротокола в приложении Дія.
Преимущества цифрового ОСАГО
Полный переход на цифровые договоры приносит ряд заметных преимуществ:
- Удобство и скорость. Заключение договора и получение полиса происходит онлайн за считанные минуты, что позволяет не посещать офисы в Киеве и заполнять бумажные формы. Все хранится в смартфоне, и можно быстро подтвердить действительность полиса ОСАГО.
- Прозрачность рынка. Развитие цифровых сервисов позволяет водителям легко сравнивать предложения разных страховщиков, выбирать оптимальные условия и получать персональные предложения.
Реформа МТСБУ: защита от банкротства
Важным аспектом диджитализации стала реформа самого регулятора — МТСБУ.
Теперь Бюро работает по принципу “гарантийного фонда”, который максимально оперативно производит выплаты за компании, ушедшие с рынка.
Благодаря цифровизации, процесс передачи обязательств от обанкротившейся компании к МТСБУ теперь занимает недели, а не годы, как это было раньше. Это значительно повысило доверие граждан к институту ОСАГО.
За 2025 год рынок ОСАГО в Украине прошел качественную трансформацию. Цифровизация полисов достигла практически полного охвата — 99,7 % договоров.
– Благодаря совместной работе страховых компаний, регулятора и профессиональных ассоциаций нам удалось интегрировать все необходимые нормы и улучшить качество ОСАГО в европейские стандарты, утверждает председатель Правления МТСБУ Александр Берназюк.
Для водителей это означает одно: качество сервиса растет, а бюрократия исчезает, оставляя место удобным и понятным цифровым решениям.