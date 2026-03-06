Диджиталізація ОСЦПВ на 99,7% завершена: що відомо
У 2025 році ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) в Україні пережив масштабні перетворення, які формально завершилися до кінця року та створили фундамент для його подальшого розвитку у 2026 році.
Одним із найпомітніших досягнень стала цифровізація полісів ОСЦПВ.
За словами експертів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), станом на грудень 99,7% договорів ОСЦПВ укладаються у цифровому форматі.
Нові правила, технологічні зміни та законодавчі реформи спрямовані на те, щоб зробити ринок прозорішим, зручнішим для водіїв та наближеним до європейських стандартів.
Повний перехід на електронні договори ОСЦПВ
З 2026 року, як передбачено законом № 3720-IX (що набрав чинності попередніми роками), всі договори ОСЦПВ повинні укладатися тільки в цифровій формі — паперові аналоги будуть недійсними.
Для водіїв міста Київ та всієї України це означає:
- паперові поліси остаточно йдуть у минуле;
- інформація про страхування доступна у смартфоні або через онлайн-сервіси;
- ризик підробки страховки практично обнулений завдяки централізованій електронній базі.
Водії вже звикли до оформлення страховки на авто в Києві онлайн, але цифровізація тепер торкнулася Європротоколу.
МТСБУ разом із Міністерством цифрової трансформації України запроваджує можливість оформлення електронного Європротоколу у застосунку Дія.
Переваги цифрового ОСЦПВ
Повний перехід на цифрові договори приносить низку помітних переваг:
- Зручність та швидкість. Укладання договору та отримання полісу відбувається онлайн за лічені хвилини, що дозволяє не відвідувати офіси та заповнювати паперові форми. Все зберігається у смартфоні і можна швидко підтвердити дійсність поліса ОСЦПВ.
- Прозорість ринку. Розвиток цифрових сервісів дозволяє водіям легко порівнювати пропозиції різних страховиків, вибирати оптимальні умови та отримувати персональні пропозиції.
Реформа МТСБУ: захист від банкрутства
Важливим аспектом диджиталізації стала реформа самого регулятора МТСБУ.
Тепер бюро працює за принципом “гарантійного фонду”, який максимально оперативно здійснює виплати за компанії, що пішли з ринку.
Завдяки цифровізації передання зобов’язань від збанкрутілої компанії до МТСБУ тепер займає тижні, а не роки, як це було раніше. Це значно підвищило довіру громадян до інституту ОСЦПВ.
За 2025 рік ринок ОСЦПВ в Україні пройшов якісну трансформацію. Цифровізація полісів досягла практично повного охоплення – 99,7% договорів.
– Завдяки спільній роботі страхових компаній, регулятора та професійних асоціацій нам вдалося інтегрувати всі необхідні норми та покращити якість ОСЦПВ до європейських стандартів, – стверджує голова правління МТСБУ Олександр Берназюк.
Для водіїв це означає одне: якість сервісу зростає, а бюрократія зникає, залишаючи місце зручним та зрозумілим цифровим рішенням.