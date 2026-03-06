У 2025 році ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) в Україні пережив масштабні перетворення, які формально завершилися до кінця року та створили фундамент для його подальшого розвитку у 2026 році.

Одним із найпомітніших досягнень стала цифровізація полісів ОСЦПВ.

За словами експертів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), станом на грудень 99,7% договорів ОСЦПВ укладаються у цифровому форматі.

Нові правила, технологічні зміни та законодавчі реформи спрямовані на те, щоб зробити ринок прозорішим, зручнішим для водіїв та наближеним до європейських стандартів.

Повний перехід на електронні договори ОСЦПВ

З 2026 року, як передбачено законом № 3720-IX (що набрав чинності попередніми роками), всі договори ОСЦПВ повинні укладатися тільки в цифровій формі — паперові аналоги будуть недійсними.

Для водіїв міста Київ та всієї України це означає:

паперові поліси остаточно йдуть у минуле;

інформація про страхування доступна у смартфоні або через онлайн-сервіси;

ризик підробки страховки практично обнулений завдяки централізованій електронній базі.

Водії вже звикли до оформлення страховки на авто в Києві онлайн, але цифровізація тепер торкнулася Європротоколу.

МТСБУ разом із Міністерством цифрової трансформації України запроваджує можливість оформлення електронного Європротоколу у застосунку Дія.

Переваги цифрового ОСЦПВ

Повний перехід на цифрові договори приносить низку помітних переваг:

Зручність та швидкість. Укладання договору та отримання полісу відбувається онлайн Прозорість ринку. Розвиток цифрових сервісів дозволяє водіям легко порівнювати пропозиції різних страховиків, вибирати оптимальні умови та отримувати персональні пропозиції.

Реформа МТСБУ: захист від банкрутства

Важливим аспектом диджиталізації стала реформа самого регулятора МТСБУ.

Тепер бюро працює за принципом “гарантійного фонду”, який максимально оперативно здійснює виплати за компанії, що пішли з ринку.

Завдяки цифровізації передання зобов’язань від збанкрутілої компанії до МТСБУ тепер займає тижні, а не роки, як це було раніше. Це значно підвищило довіру громадян до інституту ОСЦПВ.

За 2025 рік ринок ОСЦПВ в Україні пройшов якісну трансформацію. Цифровізація полісів досягла практично повного охоплення – 99,7% договорів.

– Завдяки спільній роботі страхових компаній, регулятора та професійних асоціацій нам вдалося інтегрувати всі необхідні норми та покращити якість ОСЦПВ до європейських стандартів, – стверджує голова правління МТСБУ Олександр Берназюк.

Для водіїв це означає одне: якість сервісу зростає, а бюрократія зникає, залишаючи місце зручним та зрозумілим цифровим рішенням.

