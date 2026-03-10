Міжнародний інститут стратегічних досліджень зібрав дані про чисельність активних збройних сил у світі. Китай, Індія та США очолюють список за кількістю військовослужбовців. Але й Україна не відстає.

На якому місці опинилася Україна у рейтингу найбільших армій світу 2026 та хто серед лідерів, читайте в нашому матеріалі.

Рейтинг найбільших армій світу: яке місце займає Україна

Рейтинг найбільших армій світу 2026 враховує саме чисельність активного складу та оборонні бюджети країн, але його не слід плутати з індексом PowerPoint, який оцінює міць армії за комплексом факторів, зокрема технології, готовність, озброєння та стратегічні можливості.

Активний склад включає всіх штатних військових, зокрема авіаційних експертів, солдатів, моряків та морську піхоту.

Чисельність відображає не всю військову потужність, бо в ній не враховані технології, резервісти, які можуть впливати на спроможність армії. Серед десятки лідерів найбільших армій світу, опинилася і Україна.

Згідно зі звітом Military Balance 2026, рейтинг найбільших армій світу за кількістю військових виглядає так:

Китай – найчисельніша армія світу, вона налічує 2 035 000 активних військових. Оборонний бюджет у $251,3 млрд дає змогу підтримувати сучасне озброєння та тренування. Індія – 1 501 000 активних військових, оборонний бюджет країни – $78,3 млрд. США – 1 340 000 військових на активній службі. Оборонний бюджет США рекордний – $921 млрд. Північна Корея – 1 280 000 активних солдатів, бюджет не опубліковано. Росія – 1 264 000 активних військових при оборонному бюджеті $161,2 млрд. Україна – 677 000 активних військових. В умовах війни чисельність активного складу зросла, а оборонний бюджет у $44,4 млрд дозволяє підтримувати бойові підрозділи та закупівлю техніки. Пакистан – 660 000 активних військових при бюджеті $10 млрд. Іран – 610 000 активних військових з бюджетом $6,1 млрд. Ефіопія – 503 000 активних військових при скромному оборонному бюджеті $484 млн. Південна Корея – 450 000 активних військових з бюджетом $43,8 млрд. Крім активного складу, країна має понад 3 мільйони резервістів, що робить армію дуже мобільною у разі загрози. В’єтнам – 450 000 активних військових при бюджеті $8,4 млрд. Разом з великою кількістю резервістів – приблизно 5 мільйонів – країна має значний потенціал мобілізації. Єгипет – 439 000 активних військових, бюджет $2,3 млрд. Індонезія – 434 000 активних військових з бюджетом $15 млрд. Це найбільша армія Південно-Східної Азії. Бразилія – 375 000 активних військових, бюджет $24,2 млрд. Таїланд – 361 000 активних військових при бюджеті $5,8 млрд. Туреччина – 355 000 активних військових, 379 000 резервістів та бюджет $21,5 млрд. Еритрея – 302 000 активних військових, бюджет не вказано. Чисельність формує основу оборони, але деталі фінансування залишаються невідомими. Мексика – 301 000 активних військових з бюджетом $11,4 млрд. Колумбія – 285 000 активних військових, $8,3 млрд на оборону. Шрі-Ланка – 260 000 активних військових, бюджет $1,4 млрд. Саудівська Аравія – 257 000 активних військових, бюджет $72,5 млрд. Японія – 247 000 активних військових, бюджет $58,9 млрд. Франція – 204 000 активних військових, бюджет $70 млрд. Марокко – 196 000 активних військових, бюджет $7,5 млрд. Ірак – 193 000 активних військових, бюджет $12,7 млрд.

Цей рейтинг показує виключно чисельність активного складу і бюджетів, тобто потенціал людського ресурсу. Він не враховує якість підготовки, озброєння, технології чи стратегічні можливості, які оцінюються в інших комплексних рейтингах військової потужності.

