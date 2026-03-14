Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
До +17, місцями дощитиме: якою буде погода в Україні наступного тижня

Фото: УНІАН

Погода в Україні наступного тижня поступово повернеться до типових для березня показників.

У більшості областей буде тепла сонячна погода, у деяких будуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні на наступному тижні

За її словами, найближчі вихідні ще пройдуть під впливом антициклону.

– На вихідних у нас ще продовжується така комфортна, спокійна, антициклональна погода. Її забезпечить поле підвищеного атмосферного тиску, але вже будуть поступові натяки на зміни — трохи знизиться денна температура на кілька градусів, – зазначила синоптикиня.

За словами Натадії Птухи, найтепліше буде у західних областях.

– На крайньому заході країни буде до плюс 17 градусів. Загалом завтра та післязавтра у нас погода без опадів, переважно сонячна. 16 числа вже буде трохи більше хмарності. На сході та південному сході в денні години місцями очікуємо невеликий дощ, – пояснила вона.

За прогнозом синоптикині, 17–18 березня у цих регіонах опади можуть зберігатися, а вночі місцями можливий мокрий сніг.

– Вночі подекуди до дощу може доєднуватися мокрий сніг, але це досить локально і все в межах невеликих опадів, –  зазначила Птуха.

При цьому більшість території України залишатиметься без істотних опадів.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 3 морозу, а вдень становитиме приблизно +6…+12 градусів.

Синоптикиня нагадала, що останніми днями в Україні фіксували рекордно високі температури.

– Для Івано-Франківська, Львова, Луцька, Рівного і Сум 11–12 числа температура була найвищою за всю історію спостережень для цих дат, – розповіла вона.

Якою буде погода у Києві

У столиці з 16 березня також очікується невелике зниження температури.

– У Києві ніч залишиться близько нуля, а вдень з 16 числа буде плюс 9–11. 17-го ще 9–11, а 18-го трохи прохолодніше — плюс 7–9, – зазначила Птуха.

За її словами, ніяких нестандартних погодних умов чи катаклізмів на наступному тижні не планується.

