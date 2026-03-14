До +17, місцями дощитиме: якою буде погода в Україні наступного тижня

Погода в Україні наступного тижня поступово повернеться до типових для березня показників.

У більшості областей буде тепла сонячна погода, у деяких будуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, найближчі вихідні ще пройдуть під впливом антициклону.

– На вихідних у нас ще продовжується така комфортна, спокійна, антициклональна погода. Її забезпечить поле підвищеного атмосферного тиску, але вже будуть поступові натяки на зміни — трохи знизиться денна температура на кілька градусів, – зазначила синоптикиня.

За словами Натадії Птухи, найтепліше буде у західних областях.

– На крайньому заході країни буде до плюс 17 градусів. Загалом завтра та післязавтра у нас погода без опадів, переважно сонячна. 16 числа вже буде трохи більше хмарності. На сході та південному сході в денні години місцями очікуємо невеликий дощ, – пояснила вона.

За прогнозом синоптикині, 17–18 березня у цих регіонах опади можуть зберігатися, а вночі місцями можливий мокрий сніг.