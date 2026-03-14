Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
До +17, місцями дощитиме: якою буде погода в Україні наступного тижня
Погода в Україні наступного тижня поступово повернеться до типових для березня показників.
У більшості областей буде тепла сонячна погода, у деяких будуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Погода в Україні на наступному тижні
За її словами, найближчі вихідні ще пройдуть під впливом антициклону.
– На вихідних у нас ще продовжується така комфортна, спокійна, антициклональна погода. Її забезпечить поле підвищеного атмосферного тиску, але вже будуть поступові натяки на зміни — трохи знизиться денна температура на кілька градусів, – зазначила синоптикиня.
За словами Натадії Птухи, найтепліше буде у західних областях.
– На крайньому заході країни буде до плюс 17 градусів. Загалом завтра та післязавтра у нас погода без опадів, переважно сонячна. 16 числа вже буде трохи більше хмарності. На сході та південному сході в денні години місцями очікуємо невеликий дощ, – пояснила вона.
За прогнозом синоптикині, 17–18 березня у цих регіонах опади можуть зберігатися, а вночі місцями можливий мокрий сніг.
– Вночі подекуди до дощу може доєднуватися мокрий сніг, але це досить локально і все в межах невеликих опадів, – зазначила Птуха.
При цьому більшість території України залишатиметься без істотних опадів.
Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 3 морозу, а вдень становитиме приблизно +6…+12 градусів.
Синоптикиня нагадала, що останніми днями в Україні фіксували рекордно високі температури.
– Для Івано-Франківська, Львова, Луцька, Рівного і Сум 11–12 числа температура була найвищою за всю історію спостережень для цих дат, – розповіла вона.
Якою буде погода у Києві
У столиці з 16 березня також очікується невелике зниження температури.
– У Києві ніч залишиться близько нуля, а вдень з 16 числа буде плюс 9–11. 17-го ще 9–11, а 18-го трохи прохолодніше — плюс 7–9, – зазначила Птуха.
За її словами, ніяких нестандартних погодних умов чи катаклізмів на наступному тижні не планується.