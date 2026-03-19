Уровень счастья в разных странах формируется под влиянием многих факторов — от экономической стабильности и социальной защиты до качества образования и медицины.

В то же время важную роль играет и ситуация с безопасностью, ведь близость к зонам боевых действий или жизнь в условиях войны существенно влияют на общее ощущение благополучия.

Кроме того, современные исследования все чаще обращают внимание на еще один фактор — образ жизни, в частности количество времени, проводимого в интернете и социальных сетях.

Сейчас смотрят

Факты ICTV предлагают ознакомиться с рейтингом самых счастливых стран мира 2026 года и узнать, насколько счастливы украинцы.

Рейтинг самых счастливых стран мира 2026

Северная Европа вновь подтверждает статус региона с самым высоким уровнем благосостояния. Уже не первый год подряд самой счастливой страной мира является Финляндия.

Сразу за ней следуют Исландия, Дания и Коста-Рика. В первую шестерку также входят Швеция и Норвегия.

Десятку лидеров замыкают Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. Особенно заметный прорыв Коста-Рики — она поднялась на четвертое место, что стало рекордом для стран Латинской Америки.

В то же время последнюю строчку рейтинга снова занимает Афганистан — он остается страной с самым низким уровнем счастья в мире.

Как меняется уровень счастья в мире

Если посмотреть на рейтинг самых счастливых стран мира в динамике, ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, стран, где уровень счастья вырос, значительно больше, чем тех, где он снизился.

Наибольший рост демонстрируют страны Центральной и Восточной Европы — там постепенно выравнивается уровень жизни.

Зато в государствах, находящихся в зоне конфликтов, показатели счастья падают сильнее всего. При этом многие развитые западные страны сегодня менее счастливы, чем 10–15 лет назад.

Рейтинг самых счастливых стран: какое место занимает Украина

Несмотря на полномасштабную войну, уровень субъективного ощущения счастья среди украинцев за последний год не ухудшился. Украина в рейтинге самых счастливых стран мира занимает 111 место из 147.

Для сравнения, до начала полномасштабной войны, в 2021 году, Украина была на 98 позиции.

Молодежь и счастье: что происходит

Особая ситуация наблюдается среди молодежи. Худшие показатели зафиксированы в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Эти страны объединены в группу NANZ (США, Канада, Австралия и Новая Зеландия). Именно здесь уровень счастья среди молодых людей существенно снизился.

В большинстве других регионов мира ситуация противоположная — молодежь оценивает свою жизнь даже лучше, чем 10–15 лет назад.

Молодежь и соцсети — главный вызов десятилетия

В отчете за 2026 год особое внимание уделили влиянию соцсетей на молодое поколение.

Основные выводы выглядят так:

В Северной Америке и Западной Европе уровень счастья молодежи существенно снизился по сравнению с 2010 годом.

Люди, которые проводят в социальных сетях более 7 часов в день, чувствуют себя значительно хуже, чем те, кто пользуется ими менее часа.

Сервисы для общения могут поддерживать благополучие, тогда как платформы с алгоритмической лентой (такие как TikTok или Instagram) при активном использовании часто усиливают тревожность и неудовлетворенность.

В целом тенденция проста: чем больше времени человек проводит в соцсетях, тем ниже его уровень удовлетворенности жизнью.

В то же время важно, как именно используется интернет. В частности, общение и обучение положительно влияют на ощущение счастья, а вот бесконечный просмотр ленты и развлечения — наоборот.

Исследования показывают, что живое общение и чувство принадлежности к обществу влияют на счастье значительно сильнее, чем просто сокращение времени в соцсетях.

То есть ключ к благополучию не только в технологиях, но и в реальных социальных связях.

Источник: World Happiness Report 2026

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.