Рейтинг найщасливіших країн світу: хто очолив список у 2026 році
Рівень щастя в різних країнах формується під впливом багатьох факторів — від економічної стабільності та соціального захисту до якості освіти й медицини.
Водночас важливу роль відіграє і безпекова ситуація, адже близькість до зон бойових дій або життя в умовах війни суттєво впливають на загальне відчуття добробуту.
Окрім цього, сучасні дослідження дедалі частіше звертають увагу на ще один фактор — спосіб життя, зокрема кількість часу, проведеного в інтернеті та соціальних мережах.
Рейтинг найщасливіших країн світу 2026
Північна Європа знову підтверджує статус регіону з найвищим рівнем добробуту. Уже не перший рік поспіль найщасливіша країна світу — це Фінляндія.
- Фінляндія
- Ісландія
- Данія
- Коста-Рика
- Швеція
Одразу за нею йдуть Ісландія, Данія та Коста-Рика. До першої шістки також входять Швеція і Норвегія.
Десятку лідерів закривають Нідерланди, Ізраїль, Люксембург і Швейцарія. Особливо помітний прорив Коста-Рики — вона піднялася на четверте місце, що стало рекордом для країн Латинської Америки.
Водночас останню сходинку рейтингу знову займає Афганістан — він залишається країною з найнижчим рівнем щастя у світі.
Як змінюється рівень щастя у світі
Якщо подивитися на рейтинг найщасливіших країн світу у динаміці, ситуація виглядає неоднозначно. З одного боку, країн, де рівень щастя зріс, значно більше, ніж тих, де він знизився.
Найбільше зростання демонструють країни Центральної та Східної Європи — там поступово вирівнюється рівень життя.
Натомість у державах, які перебувають у зоні конфліктів, показники щастя падають найсильніше. При цьому багато розвинених західних країн сьогодні менш щасливі, ніж 10–15 років тому.
Рейтинг найщасливіших країн: яке місце займає Україна
Попри повномасштабну війну, рівень суб’єктивного відчуття щастя серед українців за останній рік не погіршився. Україна в рейтингу найщасливіших країн світу посідає 111 місце зі 147.
Для порівняння, до початку повномасштабної війни, у 2021 році, Україна була на 98 позиції.
Молодь і щастя: що відбувається
Окрема ситуація спостерігається серед молоді. Найгірші показники зафіксовані у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.
Ці країни об’єднують у групу NANZ (США, Канада, Австралія та Нова Зеландія). Саме тут рівень щастя серед молодих людей суттєво знизився.
У більшості інших регіонів світу ситуація протилежна — молодь оцінює своє життя навіть краще, ніж 10–15 років тому.
Молодь та соцмережі — головний виклик десятиліття
У звіті за 2026 рік особливу увагу приділили впливу соцмереж на молоде покоління.
Основні висновки виглядають так:
- У Північній Америці та Західній Європі рівень щастя молоді суттєво знизився порівняно з 2010 роком.
- Люди, які проводять у соцмережах понад 7 годин на день, почуваються значно гірше, ніж ті, хто користується ними менше години.
- Сервіси для спілкування можуть підтримувати добробут, тоді як платформи з алгоритмічною стрічкою (як TikTok чи Instagram) при активному використанні часто посилюють тривожність і незадоволення.
Загалом тенденція проста: чим більше часу людина проводить у соцмережах, тим нижчий її рівень задоволеності життям.
Водночас важливо, як саме використовується інтернет. Зокрема, спілкування та навчання позитивно впливають на відчуття щастя, а от безкінечний перегляд стрічки та розваги навпаки.
Дослідження показують, що живе спілкування та відчуття приналежності до суспільства впливають на щастя значно сильніше, ніж просто скорочення часу в соцмережах.
Тобто ключ до добробуту не лише в технологіях, а в реальних соціальних зв’язках.
Джерело: World Happiness Report 2026