Рівень щастя в різних країнах формується під впливом багатьох факторів — від економічної стабільності та соціального захисту до якості освіти й медицини.

Водночас важливу роль відіграє і безпекова ситуація, адже близькість до зон бойових дій або життя в умовах війни суттєво впливають на загальне відчуття добробуту.

Окрім цього, сучасні дослідження дедалі частіше звертають увагу на ще один фактор — спосіб життя, зокрема кількість часу, проведеного в інтернеті та соціальних мережах.

Зараз дивляться

Факти ICTV пропонують ознайомитися з рейтингом найщасливіших країн світу 2026 та дізнатися, наскільки щасливі українці.

Рейтинг найщасливіших країн світу 2026

Північна Європа знову підтверджує статус регіону з найвищим рівнем добробуту. Уже не перший рік поспіль найщасливіша країна світу — це Фінляндія.

Фінляндія Ісландія Данія Коста-Рика Швеція

Одразу за нею йдуть Ісландія, Данія та Коста-Рика. До першої шістки також входять Швеція і Норвегія.

Десятку лідерів закривають Нідерланди, Ізраїль, Люксембург і Швейцарія. Особливо помітний прорив Коста-Рики — вона піднялася на четверте місце, що стало рекордом для країн Латинської Америки.

Водночас останню сходинку рейтингу знову займає Афганістан — він залишається країною з найнижчим рівнем щастя у світі.

Як змінюється рівень щастя у світі

Якщо подивитися на рейтинг найщасливіших країн світу у динаміці, ситуація виглядає неоднозначно. З одного боку, країн, де рівень щастя зріс, значно більше, ніж тих, де він знизився.

Найбільше зростання демонструють країни Центральної та Східної Європи — там поступово вирівнюється рівень життя.

Натомість у державах, які перебувають у зоні конфліктів, показники щастя падають найсильніше. При цьому багато розвинених західних країн сьогодні менш щасливі, ніж 10–15 років тому.

Рейтинг найщасливіших країн: яке місце займає Україна

Попри повномасштабну війну, рівень суб’єктивного відчуття щастя серед українців за останній рік не погіршився. Україна в рейтингу найщасливіших країн світу посідає 111 місце зі 147.

Для порівняння, до початку повномасштабної війни, у 2021 році, Україна була на 98 позиції.

Молодь і щастя: що відбувається

Окрема ситуація спостерігається серед молоді. Найгірші показники зафіксовані у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Ці країни об’єднують у групу NANZ (США, Канада, Австралія та Нова Зеландія). Саме тут рівень щастя серед молодих людей суттєво знизився.

У більшості інших регіонів світу ситуація протилежна — молодь оцінює своє життя навіть краще, ніж 10–15 років тому.

Молодь та соцмережі — головний виклик десятиліття

У звіті за 2026 рік особливу увагу приділили впливу соцмереж на молоде покоління.

Основні висновки виглядають так:

У Північній Америці та Західній Європі рівень щастя молоді суттєво знизився порівняно з 2010 роком.

Люди, які проводять у соцмережах понад 7 годин на день, почуваються значно гірше, ніж ті, хто користується ними менше години.

Сервіси для спілкування можуть підтримувати добробут, тоді як платформи з алгоритмічною стрічкою (як TikTok чи Instagram) при активному використанні часто посилюють тривожність і незадоволення.



Загалом тенденція проста: чим більше часу людина проводить у соцмережах, тим нижчий її рівень задоволеності життям.

Водночас важливо, як саме використовується інтернет. Зокрема, спілкування та навчання позитивно впливають на відчуття щастя, а от безкінечний перегляд стрічки та розваги навпаки.

Дослідження показують, що живе спілкування та відчуття приналежності до суспільства впливають на щастя значно сильніше, ніж просто скорочення часу в соцмережах.

Тобто ключ до добробуту не лише в технологіях, а в реальних соціальних зв’язках.

Джерело: World Happiness Report 2026

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.