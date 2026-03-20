Карина Зуева, выпускающий редактор Lifestyle
В Дії не будут работать некоторые сервисы: причина и перечень
- В Дії часть сервисов временно не будет работать 21-23 марта.
- Часть сервисов будет недоступна из-за плановых технических работ в реестре Оберіг.
- Не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием и автомобилями.
В приложении и на портале Дія временно не будут работать некоторые услуги. Ограничения касаются военно-учетных документов, бронирования от мобилизации и операций с авто.
Часть сервисов в приложении и на портале будет недоступна из-за плановых технических работ в реестре Оберіг.
До 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием:
- военно-учетный документ
- бронирование работников
- сведения о работниках из Реестра военнообязанных
- продление бронирования работников
- аннулирование бронирования работников
Также не будет работать перерегистрация автомобилей. Эта функция будет недоступна с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта. Причина — обновление Единого госреестра транспортных средств.
Читайте такжеПочему не обновляется Резерв+ и что делать пользователям
Источник: Дія
