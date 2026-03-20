В приложении и на портале Дія временно не будут работать некоторые услуги. Ограничения касаются военно-учетных документов, бронирования от мобилизации и операций с авто.

В Дії не будут работать некоторые сервисы — причина

Часть сервисов в приложении и на портале будет недоступна из-за плановых технических работ в реестре Оберіг.

До 9:00 21 марта не будет работать комплекс услуг, связанных с бронированием:

военно-учетный документ

бронирование работников

сведения о работниках из Реестра военнообязанных

продление бронирования работников

аннулирование бронирования работников

Также не будет работать перерегистрация автомобилей. Эта функция будет недоступна с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта. Причина — обновление Единого госреестра транспортных средств.

Источник : Дія

