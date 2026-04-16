Загранпаспорт — документ гражданина Украины, который дает право выезда за границу, удостоверяет личность и подтверждает украинское гражданство. Оформить загранпаспорт в Украине можно за разный срок:

20 рабочих дней — не срочный;

семь рабочих дней — срочный;

три рабочих дня — очень срочный (в связи с необходимостью срочного выезда за границу).

Как оформить загранпаспорт в Украине за три дня, куда обращаться и сколько это будет стоить

Срочный загранпаспорт за три дня: как оформить быстро

Бывают случаи, когда в связи с необходимостью срочного выезда за границу на лечение, в качестве сопровождающего тяжелобольного человека или человека с инвалидностью, из-за смерти родственника, который проживал за границей и так далее, необходимо быстро сделать загранпаспорт.

Паспорт выдадут в течение трех дней в случае срочного выезда за границу, обусловленного необходимостью неотложного лечения, сопровождением тяжелобольного или смертью родственника, проживавшего за пределами Украины.

Оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно через:

Территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины (ГМС). Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). В любом офисе паспортного сервиса ГП Документ.

Для изготовления срочного загранпаспорта за три дня необходимо обратиться в один из перечисленных пунктов и предоставить следующие документы:

заявление на получение загранпаспорта (анкета для заполнения выдается работником, который принимает документы). Во время оформления заявления надо пройти процедуру сканирования отпечатков пальцев рук. Для детей сканирование отпечатков пальцев происходит с 12 лет.

паспорт гражданина Украины (при достижении 14-летнего возраста) и ИНН.

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства (для детей, не достигших 14 лет).

— Если родители (один из родителей) ребенка на момент его рождения были иностранцами (лицами без гражданства), надо дополнительно подать справку о регистрации лица гражданином Украины.

квитанцию об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.

фотографии размером 10×15 см (сделать можно в ателье или на месте).

Фото детей в возрасте от 12 лет делается исключительно на месте. Если паспорт оформляется для ребенка, не достигшего 12 лет, или для человека с инвалидностью, который не может самостоятельно передвигаться и нуждается в срочном лечении за рубежом, можно подать одно фото размером 10х15 см для внесения оцифрованного изображения путем сканирования.

выданные ранее загранпаспорта, в том числе недействительные (при наличии таковых).

Украинцы, которым исполнилось 16 лет, должны лично подавать документы. За детей в возрасте от 12 до 15 лет документы подают родители (опекуны), но их личное присутствие является обязательным, чтобы отсканировать отпечатки пальцев.

Детям, которые еще не достигли 12 лет, не обязательно присутствовать. За них заявление подают родители при наличии фотографий ребенка 10х15.

Сколько стоит сделать загранпаспорт за три дня

Стоимость изготовления взрослого и детского загранпаспорта одинакова.

В случае обращения в отделение ГМС или ЦНАП, биометрический загранпаспорт (ID-карта) со сроком изготовления три рабочих дня стоит — 1 787 грн, в том числе:

стоимость административной услуги — 992 грн;

стоимость бланка — 795 грн.

