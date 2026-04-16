Закордонний паспорт — документ громадянина України, який дає право виїзду за кордон, посвідчує особу та підтверджує громадянство. Оформити закордонний паспорт в Україні можливо за різний термін:

20 робочих днів — не терміновий;

сім робочих днів — терміновий;

три робочих дні — дуже терміновий (у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон).

Терміновий закордонний паспорт за три дні: як оформити швидко

Бувають випадки, коли у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон на лікування, в якості супроводжувача тяжкохворої людини або людини з інвалідністю, через смерть родича, який проживав за кордоном тощо, треба швидко оформити закордонний паспорт. Терміновий закордонний паспорт можна зробити за три дні.

Паспорт за три дні видадуть у разі термінового виїзду за кордон, зумовленого необхідністю невідкладного лікування особи, супроводом тяжкохворого або смертю родича, який проживав за межами України.

Оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна через:

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС). Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). В будь-якому офісі паспортного сервісу ДП Документ.

Для виготовлення термінового закордонного паспорта за три дні необхідно звернутися в один із перерахованих пунктів та надати такі документи:

заяву на отримання закордонного паспорта (анкета для заповнення видається працівником, який приймає документи).

Під час оформлення заяви треба пройти процедуру сканування відбитків пальців рук. Для дітей сканування відбитків пальців відбувається з 12 років.

паспорт громадянина України (при досягненні 14-річного віку) та ІПН;

свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (для дітей, що не досягли 14 років).

— Якщо батьки (один із батьків) дитини на момент її народження були іноземцями (особами без громадянства), треба додатково подати довідку про реєстрацію особи громадянином України.

квітанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від його сплати;

фотографії розміром 10×15 см (зробити можна в ательє або на місці).

Фото дітей віком від 12 років робиться виключно на місці. Якщо паспорт оформлюється для дитини, яка не досягла 12 років, або для людини з інвалідністю, яка не може самостійно пересуватися та потребує термінового лікування за кордоном, можна подати одне фото розміром 10х15 см для внесення відцифрованого зображення шляхом сканування.

видані раніше закордонні паспорти, зокрема недійсні (за наявності таких).

Українці, яким виповнилося 16 років, мають особисто подавати документи. За дітей віком від 12 до 15 років документи подають батьки (опікуни), але їхня особиста присутність є обов’язковою, щоб просканувати відбитки пальців.

Дітям, які ще не досягли 12 років, не обов’язково бути присутніми. За них заяву подають батьки за наявності фотографій дитини 10х15.

Скільки коштує зробити закордонний паспорт за три дні

Вартість виготовлення дорослого та дитячого закордонних паспортів однакова.

У разі звернення до відділення ДМС або ЦНАПу, біометричний закордонний паспорт (ID-картка) з терміном виготовлення три робочих дні коштує — 1 787 грн, у тому числі:

вартість адміністративної послуги — 992 грн;

вартість бланка — 795 грн.

