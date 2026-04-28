Многие застрахованные лица обращаются в органы Пенсионного фонда Украины за получением справок.

Что такое справка ОК-7, для чего нужна и как ее получить — читайте в материале Фактов ICTV.

ОК-7: что это за справка и для чего нужна

Форма ОК-7 — это официальный документ, подтверждающий наличие страхового стажа у работника. В справке указаны сведения о сумме заработка, с которого платили единый социальный взнос, а также количество месяцев стажа, начиная с 2011 года.

В страховой стаж включают только те месяцы, за которые работником или работодателем был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ) в размере не меньше установленного минимума.

Такое требование предусмотрено частью 1 статьи 21 Закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании от 23 сентября 1999 года.

Чаще всего справка формы ОК-7 нужна для подтверждения страхового стажа при начислении больничных.

Если работник в компании недавно, документ поможет проверить, чтобы до начала больничного страховой стаж был не менее полугода. Также справка помогает определить, каким будет процент начисления больничных.

ОК-7 может понадобиться для получения пособия по безработице и в других социальных случаях.

Какие данные содердит справка ОК-7

Кроме основной информации о человеке, справка ОК-7 содержит развернутые таблицы с такими данными:

общий страховой стаж, который исчисляется с 2000 года (со времени внедрения персонифицированного учета в Украине), с указанием ежемесячной заработной платы, количества календарных дней и наличия уплаты единого социального взноса (ЕСВ);

специальный (льготный) стаж, если человек работал на должностях с особыми условиями труда;

периоды, которые засчитываются в стаж без фактической уплаты ЕСВ. Сюда входят дни временной нетрудоспособности, декретный отпуск, уход за ребенком до трех лет, а также другие виды помощи в рамках системы общеобязательного соцстрахования (за исключением пенсий);

стаж по добровольному участию в системе социального страхования.

Справка ОК-7: как получить офлайн и онлайн

Справка ОК-7 выдается Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Получить можно несколькими способами — офлайн и онлайн.

Справка ОК-7: как получить офлайн

Чтобы получить справку ОК-7 из реестра застрахованных лиц, работнику необходимо лично обратиться в ПФУ и написать соответствующее заявление. С собой необходимо иметь паспорт и индификационный код.

Справка выдается в бумажном виде сразу после запроса.

Справка ОК-7: как получить онлайн

Получить справку ОК-7 можно с помощью приложения Дія.

Для этого необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на портале Дія

В меню Услуги выбрать услугу Справка ОК-7 . Если сведений в реестре застрахованных лиц нет, то услуга будет недоступна.

. Если сведений в реестре застрахованных лиц нет, то услуга будет недоступна. Проверить внесенные данные в профиле пользователя и отправить заявку.

Справка ОК-7 формируется и отправляется автоматически в течение нескольких минут.

Получить справку ОК-7 можно с помощью онлайн портала ПФУ.

Для этого необходимо:

Войти в свою учетную запись на веб-портале

Нажмите кнопку Вход. Для авторизации воспользуйтесь одним из способов — с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпис.

В меню слева перейдите в раздел Коммуникации с ПФУ и выберите опцию Запрос на получение электронных документов.

и выберите опцию В графе Тип обращения необходимо указать нужную справку ОК-7. После этого данные будут автоматически подтянуты системой.

Согласитесь на обработку персональных данных и нажмите кнопку Отправить в ПФУ.

Система сформирует справку и отправит ее в ваш личный кабинет в раздел Мои обращения.

Услуга — бесплатная.

