Для чого потрібна довідка ОК-7 та як отримати: способи та інструкція
Чимало застрахованих осіб звертаються до органів Пенсійного фонду України за отриманням довідок.
ОК-7: що це за довідка та для чого потрібна
Форма ОК-7 — це офіційний документ, який засвідчує наявність страхового стажу у працівника. У довідці вказані відомості про суму заробітку, з якої сплачували єдиний соціальний внесок, а також зазначено кількість місяців стажу, починаючи з 2011 року.
До страхового стажу включають лише ті місяці, за які працівником або роботодавцем сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше встановленого мінімуму.
Така вимога передбачена частиною 1 статті 21 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 року.
Найчастіше ця довідка потрібна для підтвердження страхового стажу при нарахуванні лікарняних.
Якщо працівник в компанії недавно, документ допоможе перевірити, щоб до початку лікарняного страховий стаж був не менший ніж пів року. Також він допомагає визначити, яким буде відсоток нарахування лікарняних.
ОК-7 може знадобитися для отримання допомоги з безробіття та в інших соціальних випадках.
Які дані містить довідка ОК-7
Окрім основної інформації про особу, довідка ОК-7 містить розгорнуті таблиці з такими даними:
- загальний страховий стаж, що обраховується з 2000 року (з часу впровадження персоніфікованого обліку в Україні), із зазначенням щомісячної заробітної плати, кількості календарних днів та наявності сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- спеціальний (пільговий) стаж, якщо особа працювала на посадах з особливими умовами праці;
- періоди, які зараховуються до стажу без фактичної сплати ЄСВ. Сюди входять дні тимчасової непрацездатності, декретна відпустка, догляд за дитиною до трьох років, а також інші види допомоги в межах системи загальнообов’язкового соцстрахування (за винятком пенсій);
- стаж за добровільною участю у системі соціального страхування.
Довідка ОК-7: як отримати офлайн та онлайн
Довідка ОК-7 видається Пенсійним фондом України (ПФУ). Отримати можна кількома способами — офлайн та онлайн.
Довідка ОК-7: як отримати офлайн
Щоб отримати довідку ОК-7 з реєстру застрахованих осіб, працівнику необхідно особисто звернутися до ПФУ та написати відповідну заяву. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Довідка видається у паперовому вигляді одразу після запиту.
Довідка ОК-7: як отримати онлайн
Отримати довідку ОК-7 можна за допомогою застосунку Дія.
Для цього необхідно:
- Зареєструватися чи авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія за допомогою електронного підпису або BankID.
- У меню Послуги вибрати послугу Довідка ОК-7. Якщо відомостей в реєстрі застрахованих осіб немає, то послуга буде недоступна.
- Перевірити внесені дані у профілі користувача та надіслати заявку.
Довідка ОК-7 формується та надсилається автоматично протягом кількох хвилин.
Отримати довідку ОК-7 також можна за допомогою онлайн порталу ПФУ.
Для цього необхідно:
- Увійти до свого облікового запису на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або скористатися мобільним додатком Пенсійний фонд.
- Натисніть кнопку Вхід. Для авторизації скористайтеся одним зі способів — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпис.
- У меню зліва перейдіть до розділу Комунікації з ПФУ та виберіть опцію Запит на отримання електронних документів.
- У графі Тип звернення необхідно вказати потрібну довідку ОК-7. Після цього дані будуть автоматично підтягнуті системою.
- Погодьтеся на обробку персональних даних й натисніть кнопку Надіслати до ПФУ.
Система сформує довідку та надішле її до вашого особистого кабінету в розділ Мої звернення.
Послуга — безплатная.