Чимало застрахованих осіб звертаються до органів Пенсійного фонду України за отриманням довідок.

Що таке довідка ОК-7, для чого потрібна та як її отримати

ОК-7: що це за довідка та для чого потрібна

Форма ОК-7 — це офіційний документ, який засвідчує наявність страхового стажу у працівника. У довідці вказані відомості про суму заробітку, з якої сплачували єдиний соціальний внесок, а також зазначено кількість місяців стажу, починаючи з 2011 року.

До страхового стажу включають лише ті місяці, за які працівником або роботодавцем сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі не менше встановленого мінімуму.

Така вимога передбачена частиною 1 статті 21 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 року.

Найчастіше ця довідка потрібна для підтвердження страхового стажу при нарахуванні лікарняних.

Якщо працівник в компанії недавно, документ допоможе перевірити, щоб до початку лікарняного страховий стаж був не менший ніж пів року. Також він допомагає визначити, яким буде відсоток нарахування лікарняних.

ОК-7 може знадобитися для отримання допомоги з безробіття та в інших соціальних випадках.

Які дані містить довідка ОК-7

Окрім основної інформації про особу, довідка ОК-7 містить розгорнуті таблиці з такими даними:

загальний страховий стаж, що обраховується з 2000 року (з часу впровадження персоніфікованого обліку в Україні), із зазначенням щомісячної заробітної плати, кількості календарних днів та наявності сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ);

спеціальний (пільговий) стаж, якщо особа працювала на посадах з особливими умовами праці;

періоди, які зараховуються до стажу без фактичної сплати ЄСВ. Сюди входять дні тимчасової непрацездатності, декретна відпустка, догляд за дитиною до трьох років, а також інші види допомоги в межах системи загальнообов’язкового соцстрахування (за винятком пенсій);

стаж за добровільною участю у системі соціального страхування.

Довідка ОК-7: як отримати офлайн та онлайн

Довідка ОК-7 видається Пенсійним фондом України (ПФУ). Отримати можна кількома способами — офлайн та онлайн.

Довідка ОК-7: як отримати офлайн

Щоб отримати довідку ОК-7 з реєстру застрахованих осіб, працівнику необхідно особисто звернутися до ПФУ та написати відповідну заяву. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Довідка видається у паперовому вигляді одразу після запиту.

Довідка ОК-7: як отримати онлайн

Отримати довідку ОК-7 можна за допомогою застосунку Дія.

Для цього необхідно:

Зареєструватися чи авторизуватися в особистому кабінеті на порталі Дія

У меню Послуги вибрати послугу Довідка ОК-7. Якщо відомостей в реєстрі застрахованих осіб немає, то послуга буде недоступна.

Перевірити внесені дані у профілі користувача та надіслати заявку.

Довідка ОК-7 формується та надсилається автоматично протягом кількох хвилин.

Отримати довідку ОК-7 також можна за допомогою онлайн порталу ПФУ.

Для цього необхідно:

Увійти до свого облікового запису на вебпорталі

Натисніть кнопку Вхід. Для авторизації скористайтеся одним зі способів — за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпис.

У меню зліва перейдіть до розділу Комунікації з ПФУ та виберіть опцію Запит на отримання електронних документів .

та виберіть опцію . У графі Тип звернення необхідно вказати потрібну довідку ОК-7. Після цього дані будуть автоматично підтягнуті системою.

Погодьтеся на обробку персональних даних й натисніть кнопку Надіслати до ПФУ.

Система сформує довідку та надішле її до вашого особистого кабінету в розділ Мої звернення.

Послуга — безплатная.

