Форма 5 — справка, подтверждающая принятие и прохождение человеком военной службы. Она содержит персональные данные и условия службы.

Это самая распространенная и простая справка, которую могут получить военнослужащие. Форма 5 выдается в необходимом количестве без ограничений. В некоторых воинских частях несколько экземпляров этой формы могут прилагаться к личному делу военнослужащего. Она понадобится при оформлении ряда льгот и разрешений.

Форма 5 ВСУ: что за справка и как выглядит

Форма 5 — справка о прохождении военной службы в определенном подразделении, которую выдает воинская часть или военный комиссариат.

В ней указываются:

ФИО военнослужащего;

название воинской части или подразделения, где происходит служба;

воинское звание;

учреждение, для которого выдается справка (учебное заведение, банк, ЦНАП или может быть указано по запросу или по необходимости).

Форма 5 выглядит следующим образом:

Форма 5 ВСУ: льготы и как получить

Справка Форма 5 понадобится военнослужащим для оформления льгот и субсидий, упрощенного получения разрешения на оружие, льготного обслуживания кредитов и кредитных карт, а также для улучшения жилищных условий.

Основные льготы, которые предоставляет справка формы 5 ВСУ:

Льготы по кредитным обязательствам — военнослужащие имеют право на приостановление начисления процентов и штрафных санкций по кредитам на период особого положения. Для этого необходимо предоставить справку формы 5 в соответствующее финансовое учреждение.

Улучшение жилищных условий и получения служебного жилья — справка форма 5 является основанием для получения служебного жилого помещения или жилья для постоянного проживания.

Предоставление жилой площади в общежитиях — на основании этой справки военнослужащие могут претендовать на проживание в общежитиях воинских частей.

Оформление субсидий и других социальных льгот, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Упрощенное получение разрешения на оружие и легализация ношения оружия — военнослужащие могут воспользоваться упрощенной процедурой получения разрешения на ношение оружия, предоставив справку формы 5 в соответствующие органы.

Справка формы 5, также известная как справка о прохождении военной службы, сегодня является одним из ключевых документов, без которого невозможно получить ряд административных услуг в ЦНАПах.

Как объясняют в Центре предоставления административных услуг Львова, этот документ подтверждает факт прохождения службы военнослужащим в конкретной воинской части. Он используется в различных жизненных ситуациях, связанных с социальными и жилищными вопросами.

В частности, справка нужна для регистрации места жительства военных, постановки или пребывания на квартирном учете, получения соответствующих справок, а также для оформления единовременной материальной помощи, которую предоставляет город.

В ЦНАП уточняют, что документ выдается уполномоченным лицом воинской части, где проходит службу военный. В справке обязательно указываются личные данные военнослужащего, его звание, название подразделения или части, а также орган или учреждение, для которого она оформляется — это может быть, например, городской совет, ЦНАП или формулировка “по месту требования”.

Отдельно отмечается, что справка формы 5 имеет ограниченный срок действия — один месяц. По истечении этого срока документ необходимо обновлять, если возникает необходимость в дальнейшем получении услуг. Оформить ее можно непосредственно в воинской части, а также через приложение Армия+.

Для получения справки формы 5 военнослужащий должен подать соответствующий рапорт в командование своей воинской части или в приложении Армия+.

Справка действительна до одного месяца, но желательно ее обновлять каждые 10 дней.

Источник: Силы территориальной обороны ВСУ

