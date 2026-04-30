Форма 5 — довідка, що підтверджує прийняття та проходження людиною військової служби. Вона містить персональні дані та умови служби.

Це найпоширеніша та найпростіша довідка, яку можуть отримати військовослужбовці. Форма 5 видається у необхідній кількості без обмежень. У деяких військових частинах кілька примірників цієї форми можуть додаватися до особової справи військовослужбовця. Вона знадобиться під час оформлення низки пільг та дозволів.

Факти ICTV розказують, що таке довідка Форма 5 та які пільги надає військовослужбовцям.

Форма 5 ЗСУ: що за довідка та який вигляд має

Форма 5 — довідка про проходження військової служби в певному підрозділі, яку видає військова частина або військовий комісаріат.

У ній зазначаються:

ПІБ військовослужбовця;

назва військової частини або підрозділу, де відбувається служба;

військове звання;

установа, для якої видається довідка (навчальний заклад, банк, ЦНАП або може бути вказано за запитом чи за потребою.

Форма 5 має такий вигляд:

Форма 5 ЗСУ: пільги та як отримати

Довідка Форма 5 знадобиться військовослужбовцям для оформлення пільг та субсидій, спрощеного отримання дозволу на зброю, пільгового обслуговування кредитів й кредитних карток, а також для поліпшення житлових умов.

Основні пільги, які надає довідка форми 5 ЗСУ:

Пільги за кредитними зобов’язаннями — військовослужбовці мають право на призупинення нарахування процентів та штрафних санкцій за кредитами на період особливого стану. Для цього необхідно надати довідку форми 5 до відповідної фінансової установи.

Покращення житлових умов та отримання службового житла — довідка форми 5 є підставою для отримання службового житлового приміщення або житла для постійного проживання.

Надання житлової площі в гуртожитках — на підставі цієї довідки військовослужбовці можуть претендувати на проживання в гуртожитках військових частин.

Оформлення субсидій та інших соціальних пільг, пов’язаних з оплатою житлово-комунальних послуг.

Спрощене отримання дозволу на зброю та легалізація носіння зброї — військовослужбовці можуть скористатися спрощеною процедурою отримання дозволу на носіння зброї, надавши довідку форми 5 до відповідних органів.

Довідка форми 5, яка також відома як довідка про проходження військової служби, сьогодні є одним із ключових документів, без якого неможливо отримати низку адміністративних послуг у ЦНАПах.

Як пояснюють у Центрі надання адміністративних послуг Львова, цей документ підтверджує факт проходження служби військовослужбовцем у конкретній військовій частині. Він використовується у різних життєвих ситуаціях, пов’язаних із соціальними та житловими питаннями.

Зокрема, довідка потрібна для реєстрації місця проживання військових, постановки або перебування на квартирному обліку, отримання відповідних довідок, а також для оформлення одноразової матеріальної допомоги, яку надає місто.

У ЦНАПі уточнюють, що документ видається уповноваженою особою військової частини, де проходить службу військовий. У довідці обов’язково зазначаються особисті дані військовослужбовця, його звання, назва підрозділу або частини, а також орган чи установа, для якої вона оформлюється — це може бути, наприклад, міська рада, ЦНАП або формулювання “за місцем вимоги”.

Окремо наголошується, що довідка форми 5 має обмежений строк дії — один місяць. Після його завершення документ потрібно оновлювати, якщо виникає потреба у подальшому отриманні послуг. Оформити її можна безпосередньо у військовій частині, а також через застосунок Армія+.

Для отримання довідки форми 5 військовослужбовець повинен подати відповідний рапорт до командування своєї військової частини чи у застосунку Армія+.

Джерело: Сили територіальної оборони ЗСУ

