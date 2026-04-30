Згідно з чинним законодавством України, носіння військової форми або її елементів особами, які не мають на це права, є адміністративним правопорушенням. За таке порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу та конфіскації форми.

Незалежно від того, чи це повний комплект форми, чи окремі її елементи зі знаками розрізнення, незаконне носіння карається законом. Повторне порушення протягом року тягне за собою більш суворе покарання.

Незаконне носіння військової форми: який штраф треба заплатити

Законодавство України чітко регламентує, хто має право носити військову форму та її атрибутику. Це право надається лише військовослужбовцям, курсантам, резервістам та деяким іншим категоріям громадян.

Навіть носіння одягу з військовим принтом, такого як футболки в піксель, може розглядатися як адміністративне правопорушення, якщо це може ввести в оману щодо вашого статусу. Поліція має право перевірити документи в особи, яка носить військову форму, і притягнути її до відповідальності у разі виявлення порушення.

У 2019 році до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) було введено статтю 186-8, яка передбачає адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми. Ця норма чітко визначає, що носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань особами, які не мають на це права, є правопорушенням.

Який штраф за незаконне носіння військової форми:

За перше виявлене порушення правопорушнику може бути винесено попередження або штраф з конфіскацією форми. Розмір штрафу за перше порушення становить від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, наразі це 2 550-3 400 грн ). Форма також підлягає конфіскації.

Якщо особа протягом року повторно вчиняє таке правопорушення, то штраф зростає до 3 400-6 800 грн або може бути призначено громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. В обох випадках форма також конфіскується.

Суб’єкти, які мають право носити військову форму

Право на носіння військової форми мають:

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань.

Військовозобов’язані під час проходження зборів.

Резервісти.

Курсанти військових навчальних закладів.

Ліцеїсти військових ліцеїв.

Особи, які звільнені з військової служби у запас або у відставку з правом носіння військової форми.

Національна поліція України уповноважена виявляти осіб, які незаконно носять військову форму, складати на них адміністративні протоколи та притягувати до відповідальності. За виявлення такого правопорушення поліцейський має право затримати особу для встановлення її особи та складання відповідних документів.

Пов'язані теми:

