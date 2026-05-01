У травні 2026 року в Україні продовжується реформа системи соціальної підтримки, у межах якої допомога малозабезпеченим сім’ям інтегрується в єдиний формат — базову соціальну допомогу.

Такий підхід змінює принцип нарахування виплат, об’єднуючи кілька видів державної підтримки в одну систему, що враховує склад родини та її реальні доходи.

Правову основу становлять закони України про соціальну допомогу, прожитковий мінімум і державний бюджет на 2026 рік.

Із початку року діє нова модель, яка поєднала допомогу малозабезпеченим сім’ям, виплати одиноким батькам, підтримку багатодітних родин, тимчасову допомогу дітям без аліментів, а також виплати людям без пенсії та особам з інвалідністю.

Розрахунок допомоги у травні базується на єдиній величині — 4 500 грн. Вона застосовується до першого заявника в сім’ї, дітей до 18 років і осіб з інвалідністю I–II груп. Для інших дорослих членів родини використовується коефіцієнт 70% — 3 150 грн.

Після визначення загальної “базової” суми для сім’ї враховується середньомісячний дохід домогосподарства. Його обчислюють як середнє значення всіх офіційних доходів за останні три місяці. Різниця між базовою сумою та цим доходом і становить розмір щомісячної допомоги.

Наприклад, якщо сім’я складається з двох дорослих і дитини, базова сума становитиме 12 150 грн. Якщо середньомісячний дохід родини — 7 020 грн, держава виплачуватиме різницю — 5 130 грн щомісяця.

Таким чином, у травні 2026 року система соціальної підтримки продовжує працювати за оновленими правилами, роблячи допомогу більш адресною та прив’язаною до реальних фінансових потреб сімей.

Кому не призначається допомога у травні 2026 року

У травні 2026 року законодавство визначає перелік випадків, коли родина не може претендувати на державну соціальну допомогу. Зокрема, виплати не призначаються, якщо серед членів сім’ї є працездатні особи віком від 18 років, які понад три місяці не працюють, не навчаються, не служать у війську, не ведуть підприємницьку діяльність і не зареєстровані в центрі зайнятості.

Також підставою для відмови є значні фінансові витрати або заощадження. Ідеться про покупки на суму понад 100 тис. грн протягом останнього року (за винятком витрат на лікування, освіту чи комунальні послуги), а також про наявність коштів понад цю суму на банківських рахунках чи в облігаціях.

Допомогу не призначать і в разі, якщо сім’я має у власності друге житло (окрім випадків, коли воно розташоване в зоні бойових дій або зруйноване), а також більше одного автомобіля віком до 15 років (за винятком мопедів і причепів).

Як оформити допомогу малозабезпеченим родинам у травні

Оформити соціальну допомогу у травні можна як онлайн, так і офлайн. Подати заявку можна через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також через Дію. Крім того, звернення приймають у ЦНАПах, сервісних центрах ПФУ, органах місцевої влади або поштою.

