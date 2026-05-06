З початку повномасштабної війни Україну залишили мільйони людей. Частина з них уже повернулася додому, однак значна кількість українців, може залишитися за кордоном надовго або навіть назавжди.

Причина полягає не лише у безпекових факторах. Багато біженців за цей час встигли інтегруватися в нові суспільства: знайшли роботу, адаптувалися до місцевих умов, діти пішли до шкіл і садочків, а побутові зв’язки поступово закріпилися в країнах перебування.

Скільки українців перебувають за кордоном, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Скільки українців зараз перебуває за кордоном

Аналітики Центру економічної стратегії підрахували, скільки українських біженців перебуває за кордоном. За даними дослідження, на початок 2026 року за межами України перебуває близько 5,6 млн українських біженців, які були змушені залишити країну через повномасштабну війну.

Близько 4 млн осіб виїхали через західні кордони. Загалом від початку повномасштабного вторгнення і до кінця 2025 року український кордон на виїзд перетнули понад 60,4 млн разів, тоді як на в’їзд — 56,3 млн разів.

Різниця між цими показниками відображає кількість людей, які виїхали і не повернулися. Водночас ці дані не враховують громадян, які залишали Україну через територію Росії або Білорусі.

Ще близько 277 тис. українців виїхали до країн Європи транзитом через Росію чи Білорусь. Окремо, за оцінками ООН, приблизно 1,3 млн українців отримали статус біженців на території Росії або Білорусі.

Через західні та південно-західні кордони виїхало на 303 тис. громадян більше, ніж повернулося в Україну. Водночас це на третину менше, ніж у 2024 році, коли різниця становила 459 тис. осіб.

Аналітики відзначають певну зміну тенденцій, адже частина молодших українців продовжує виїжджати, тоді як старші вікові групи частіше повертаються.

Хто саме виїхав: демографічний портрет

Серед українських біженців за кордоном найбільшу частку становлять дорослі жінки — близько 40%. Частка чоловіків за рік зросла з 27% до 29%.

Ще 31% становлять діти до 18 років. Водночас помітно зменшилася частка людей віком понад 45 років — це корелює з тенденцією їхнього більш активного повернення додому.

Загалом 66% біженців — це люди працездатного віку (18–65 років). Молодь до 35 років формує понад половину всіх українських біженців — приблизно 56%.

Звідки виїжджали українці

Найбільше біженців до виїзду проживали у Києві та Київській області — 24%. Ще понад половину — 52% — становили мешканці східних та південних регіонів України.

Переважна частина виїжджала з міст: лише кожен десятий біженець походить із сільської місцевості.

Найбільше українців за кордоном нині проживає у Німеччині — 23%, а також у Польщі — 19,5%. Німеччина частіше приваблює молодь, адже там проживає 28% біженців до 35 років. Польща, навпаки, більш характерна для вікової групи 35–49 років — тут перебуває 24% цієї категорії.

Сценарії повернення українських біженців після війни

За розрахунками Центру економічної стратегії, кількість тих, хто повернеться додому після завершення війни, може суттєво відрізнятися залежно від умов.

Базовий сценарій: повернення близько 1,6 млн осіб, тоді як за кордоном залишаться приблизно 2,7 млн

Песимістичний сценарій: повернення лише 1,3 млн, за кордоном — близько 3 млн

Оптимістичний сценарій: повернення до 2,2 млн українців, за межами країни залишаться приблизно 2,1 млн

Аналітики пояснюють, що ці розрахунки базуються на опитуваннях щодо намірів повернення та ймовірності їх реалізації, яка змінюється залежно від сценарію розвитку подій після війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.