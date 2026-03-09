Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Документ оприлюднений на сайті Офісу президента України.

Стали відомі лавреати Шевченківської премії

Відповідно до подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка лауреатів визначили у десяти категоріях.

Серед лауреатів – 91-річний письменник, публіцист, політик і дипломат Юрій Щербак.

Він отримав головну мистецьку нагороду країни за політичний трилер-антиутопію Книга підсумків і пророцтв Мертва пам’ять. Голоси і крики.

Нагороду також присудили 35-річному режисерові Павлу Острікову за дебютний повнометражний фільм Ти – Космос.

Стрічка стала одним із хітів другої половини 2025 року та зібрала в українському прокаті 60,6 млн грн.

Лауреатом став і 49-річний письменник та військовослужбовець Павло Белянський із позивним Паштет.

Він отримав премію за автобіографічну книгу про війну в Україні Битись не можна відступити.

Згідно з указом президента, розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2026 році становить 484 тис. 480 грн.

Лауреати Шевченківської премії 2026 року:

Фотомистецтво. Фотохудожниця Олена Гром – за фотопроєкт Вкрадена Весна.

Концертно-виконавське мистецтво. Диригентка і художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо Юлія Ткач – за медіапроєкт За крок до Перемоги, мистецькі цикли Постаті, Зустріч епох, концертні програми та фондові записи 2020–2025 років.

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів. Куратор Валерій Сахарук – за культурно-мистецький проєкт 30×30. Сучасне українське мистецтво.

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів. Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник та інші – за виставковий проєкт Алла Горська. Боривітер.

Літературознавство і мистецтвознавство. Кінознавець Сергій Тримбач – за книгу Іван Миколайчук. Містерії долі.

Літературознавство і мистецтвознавство. Мистецтвознавиця Олеся Авраменко — за низку мистецтвознавчих науково-популярних творів із авторської серії Accent: книги Білокур, Приходько, Тістол, Паркомуна.

Публіцистика і журналістика. Журналіст Олег Криштопа – за документальний роман Радіо Афродіта.

Кіномистецтво. Режисер і автор сценарію Павло Остріков — за фільм Ти — Космос.

Проза. Письменник Павло Белянський — за роман Битись не можна відступити.

Проза. Письменник Юрій Щербак — за політичний трилер-антиутопію Книга підсумків і пророцтв Мертва пам’ять. Голоси і крики.

Театральне мистецтво. Режисерка Оксана Дмітрієва — за вистави Вертеп, Жираф Монс Харківського державного академічного театру ляльок ім. В. А. Афанасьєва, Буря Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької та Медея Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка.

Декоративно-прикладне мистецтво. Майстер художнього скла Ігор Мацієвський — за мистецький проєкт Народжені у вогні (серія художніх робіт українського скла).

Візуальні мистецтва. Назар Білик – за меморіал українським розвідникам: серії скульптур Збурений простір і Сплав.

Нагадаємо, минулого року лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка визначили у семи номінаціях із восьми. Перелік торішніх лауреатів оприлюднений у новині Фактів ICTV.

