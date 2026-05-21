Президент України Володимир Зеленський оголосив про нове розширення Національної премії України імені Тараса Шевченка. Відтепер серед номінацій з’явиться й архітектура.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, пояснивши, що премія має охоплювати більше напрямів українського мистецтва та культури.

У Шевченківській премії з’явиться нова номінація

За словами Зеленського, зміни продовжують реформу премії, яку розпочали ще торік. Тоді до переліку додали фотомистецтво, дизайн і творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Зараз дивляться

— Цього року додаємо архітектуру. Шевченківська премія тепер відображатиме значно ширше творчий потенціал нашого народу, — зазначив президент.

Також він підкреслив, що премія має залишатися символом поваги до людей, які розвивають українську культуру та національну ідентичність.

Окремо Зеленський подякував членам Шевченківського комітету за роботу над “зміцненням українського ціннісного простору”.

Які зміни внесли торік

Торік президент підписав укази №552/2025 та №553/2025, якими розширили перелік номінацій Національної премії України імені Тараса Шевченка та розпочали підготовку до її 65-річчя. Відзнаку заснували 20 травня 1961 року.

Після оновлення кількість категорій зросла з восьми до тринадцяти. Зокрема, окремо розділили номінацію Література на прозу та поезію, а також додали концертно-виконавське мистецтво, фотомистецтво, дизайн і творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Також були оновлені умови участі. На премію тепер можуть висувати лише оригінальні твори, які були оприлюднені або реалізовані протягом останніх п’яти років.

Лауреати Шевченківської премії 2026

У березні 2026 року Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії лауреатам у десяти категоріях.

Серед відзначених — письменник Юрій Щербак за політичний трилер-антиутопію Книга підсумків і пророцтв Мертва пам’ять. Голоси і крики, режисер Павло Остріков за фільм Ти — Космос та військовослужбовець і письменник Павло Белянський за роман Битись не можна відступити.

Також лауреатами стали фотохудожниця Олена Гром, журналіст Олег Криштопа, мистецтвознавиця Олеся Авраменко та скульптор Назар Білик.

Розмір Шевченківської премії у 2026 році становив майже 485 тис. грн.

Джерело : Офис президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.