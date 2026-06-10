В Україні протягом перших чотирьох місяців 2026 року зафіксували помітне скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод із потерпілими та загиблими. Також зменшилася кількість смертей і травмованих унаслідок аварій.

Скільки ДТП було у Києві у 2026 році та через які порушення траплялися аварії, читайте в нашому матеріалі.

Скільки ДТП було у Києві з початку 2026 року

У Києві з початку 2026 року зафіксували суттєве скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. Водночас статистика смертності на дорогах столиці залишається тривожною — попри загальне зниження аварійності, кількість загиблих навіть дещо зросла.

Зараз дивляться

Такі дані випливають зі звітів Патрульної поліції за період із 1 січня по 30 квітня 2026 року.

ДТП у Києві 2026, статистика:

Статистика свідчить, що ситуація на дорогах столиці поступово покращується.

Якщо за перші чотири місяці 2025 року в Києві було зафіксовано 608 ДТП із потерпілими, то за аналогічний період 2026 року таких аварій стало 483.

Отже, кількість ДТП у Києві у 2026 році скоротилася на 20,6%.

Це один із найкращих показників за останні роки, адже йдеться не лише про зменшення кількості самих аварій, а й про скорочення числа людей, які отримують травми внаслідок дорожніх пригод.

Смертність на дорогах Києва показує протилежну тенденцію

Попри позитивну динаміку щодо загальної аварійності, статистика загиблих виглядає менш оптимістично.

За перші чотири місяці 2025 року внаслідок ДТП у столиці загинула 31 людина. За той самий період 2026 року кількість жертв зросла до 33 осіб.

Отже, смертність у дорожньо-транспортних пригодах збільшилася на 6,5%.

Кількість травмованих зменшилася майже на чверть

Найбільш помітні позитивні зміни стосуються кількості постраждалих. З початку 2025 року до кінця квітня в ДТП на дорогах Києва травмувалися 700 людей. За аналогічний період 2026 року цей показник скоротився до 529 осіб.

Таким чином, кількість травмованих у столиці зменшилася на 24,4%.

Ця тенденція свідчить про поступове підвищення безпеки дорожнього руху та ефективність заходів контролю, які останніми роками активно впроваджуються у місті.

Яка ситуація на дорогах по всій Україні

Позитивна динаміка спостерігається не лише в Києві, а й загалом по країні. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час круглого столу, присвяченого старту першого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який проходив з 11 по 17 травня 2026 року в Укрінформ.

За січень-квітень 2026 року в Україні сталося 5 947 дорожньо-транспортних пригод із загиблими та травмованими. Це майже на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кількість загиблих у таких аваріях становила 665 осіб, що майже на 18,5% менше порівняно з показниками 2025 року.

Травми внаслідок ДТП отримали 7 488 людей, що більш ніж на 10% менше, ніж торік.

У патрульній поліції вважають, що покращенню статистики сприяють посилений контроль на дорогах, профілактичні заходи та інформаційні кампанії, спрямовані на формування культури безпечного водіння.

Перевищення швидкості залишається головною проблемою

Попри покращення загальних показників, основною причиною аварій в Україні продовжує залишатися перевищення швидкості.

За даними патрульної поліції, протягом перших чотирьох місяців 2026 року автоматичні комплекси фіксації порушень винесли понад 1,2 млн постанов за перевищення швидкісного режиму по Україні.

Ще майже 150 тис. таких порушень було виявлено поліцейськими під час безпосереднього контролю на дорогах України.

Саме швидкість, за оцінками фахівців з безпеки дорожнього руху, найчастіше визначає тяжкість наслідків ДТП. Тому навіть за умов зменшення загальної кількості аварій смертельні випадки можуть залишатися серйозною проблемою.

Дні без жертв стали рідкісним, але важливим показником

Окрему увагу правоохоронці звертають на те, що 7 березня, 18 березня та 13 квітня 2026 року в Україні не було зафіксовано жодної смерті внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

За словами Білошицького, раніше траплялися роки, коли жодного такого дня взагалі не було.

Тож навіть в умовах інтенсивного руху та воєнного часу досягти нульової смертності на дорогах протягом окремої доби можливо.

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