Россия использует для ударов по Украине обширную сеть военных аэродромов, разбросанных по всей территории страны.

Среди них и авиабаза Украинка, откуда регулярно поднимаются стратегические бомбардировщики Ту-95, несущие крылатые ракеты Х-101 и Х-555 для ударов по Украине.

Где находится аэродром Украинка в России и почему он так называется, читайте в нашем материале.

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Аэродром Украинка: где находится

Авиабаза Украинка находится очень далеко от Украины, почти в 6 тыс. км. Это Дальний Восток России, а именно Амурская область. Казалось бы, такое место не должно иметь никакого отношения к войне против Украины, но оно стало одним из ключевых узлов российской стратегической авиации.

После операции Паутина, когда украинские беспилотники нанесли удары по нескольким российским аэродромам и заставили Москву пересмотреть безопасность своей авиации, значение аэродрома Украинка изменилось.

Аэродром Украинка на карте находится далеко от западной границы РФ, поэтому самолеты стали чаще опрокидывать именно сюда, ведь риски ударов значительно ниже. По сути, база стала одной из самых безопасных тыловых площадок для стратегической авиации РФ.

Откуда взялось название Украинка

Украинка — это не случайное название, ведь рядом с аэродромом есть одноименная деревня. Его когда-то основали украинские переселенцы еще при Российской империи. Царские власти активно стимулировали переселение людей, обещая плодородные земли для освоения отдаленных территорий. Люди ехали на Дальний Восток в поисках земли и работы.

Название села сохранилось по сей день, а вместе с ним и название авиабазы. Она стала следом украинского присутствия там, где об этом почти не напоминает ничего, кроме географического названия.

Расположение аэродрома Украинка: когда он стал стратегической базой

История аэродрома началась еще в 1950-х годах, когда Советский Союз активно строил инфраструктуру тяжелой авиации. Здесь появилась большая бетонная взлетная полоса протяженностью более 3,5 километра, поэтому этого было достаточно для взлета стратегических бомбардировщиков.

С 1960-х годов здесь уже базировались самолеты-заправщики, обеспечивавшие дальние полеты советской стратегической авиации над Тихим океаном. А уже в 1980-х Украинка стала центром крупного авиационного соединения, где работали тяжелые бомбардировщики, включая Ту-95 и их модификации.

С этого времени аэродром Украинка в России постепенно превратился в один из главных центров далекой авиации.

Что происходит на аэродроме Украинка сейчас

Сегодня аэродром Украинка – это одна из ключевых баз стратегической авиации России. Здесь дислоцируется тяжелая бомбардировочная дивизия, в которую входят экипажи самолетов Ту-95МС и Ту-160. Именно эти самолеты способны нести крылатые ракеты, применяемые Россией при ударах по территории Украины.

Эта база работает вместе с другими крупными аэродромами стратегической авиации, такими как Энгельс и Белая. Но после украинских ударов по российским авиабазам и особенно после операции Паутина именно Украинка стала “безопасным тылом”.

Главная причина использования этой базы – расстояние. С аэродрома Украинка, расположение которого позволяет держать стратегическую авиацию вдали от зоны боевых действий, регулярно выполняются вылеты Ту-95МС. После того как другие базы стали уязвимыми к атакам дронов и ракет, российское командование начало рассредоточивать авиацию глубже в тыл.

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