Росія використовує для ударів по Україні велику мережу військових аеродромів, розкиданих по всій території країни.

Серед них і авіабаза Українка, звідки регулярно піднімаються стратегічні бомбардувальники Ту-95, які несуть крилаті ракети Х-101 та Х-555 для ударів по Україні.

Де знаходиться аеродром Українка в Росії та чому він так називається, читайте в нашому матеріалі.

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Аеродром Українка: де знаходиться

Авіабаза Українка знаходиться дуже далеко від України, майже за 6 тис. км. Це Далекий Схід Росії, а саме Амурська область. Здавалося б, таке місце не повинно мати жодного відношення до війни проти України, але насправді воно стало одним із ключових вузлів російської стратегічної авіації.

Після операції Павутина, коли українські безпілотники завдали ударів по кількох російських аеродромах і змусили Москву переглянути безпеку своєї авіації, значення аеродрому Українка змінилося.

Аеродром Українка на карті знаходиться далеко від західного кордону РФ, тому літаки почали частіше перекидати саме сюди, адже ризики ударів значно нижчі. По суті, база стала одним із найбезпечніших тилових майданчиків для стратегічної авіації РФ.

Звідки взялася назва Українка

Українка — це не випадкова назва, адже поруч із аеродромом є однойменне село. Його колись заснували українські переселенці ще за часів Російської імперії. Царська влада активно стимулювала переселення людей, обіцяючи родючі землі для освоєння віддалених територій. Люди їхали на Далекий Схід у пошуках землі та роботи.

Назва села збереглася до сьогодні, а разом із нею і назва авіабази. Вона стала слідом української присутності там, де зараз про це майже не нагадує нічого, окрім географічної назви.

Розташування аеродрому Українка: коли він став стратегічною базою

Історія аеродрому почалася ще у 1950-х роках, коли Радянський Союз активно будував інфраструктуру для важкої авіації. Тут з’явилася велика бетонна злітна смуга довжиною понад 3,5 кілометра, тож цього було достатньо для зльоту стратегічних бомбардувальників.

З 1960-х років тут уже базувалися літаки-заправники, які забезпечували далекі польоти радянської стратегічної авіації над Тихим океаном. А вже у 1980-х Українка стала центром великого авіаційного з’єднання, де працювали важкі бомбардувальники, включно з Ту-95 та їхніми модифікаціями.

З того часу аеродром Українка у Росії поступово перетворився на один із головних центрів далекої авіації.

Що відбувається на аеродромі Українка зараз

Сьогодні аеродром Українка — це одна з ключових баз стратегічної авіації Росії. Тут дислокується важка бомбардувальна дивізія, до якої входять екіпажі літаків Ту-95МС і Ту-160. Саме ці літаки здатні нести крилаті ракети, які Росія застосовує під час ударів по території України.

Ця база працює разом з іншими великими аеродромами стратегічної авіації, такими як Енгельс і Бєлая. Але після українських ударів по російських авіабазах і особливо після операції Павутина саме Українка стала “безпечним тилом”.

Головна причина використання цієї бази — відстань. З аеродрому Українка, розташування якого дозволяє тримати стратегічну авіацію подалі від зони бойових дій, регулярно виконуються вильоти Ту-95МС. Після того як інші бази стали вразливими до атак дронів і ракет, російське командування почало розосереджувати авіацію глибше в тил.

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