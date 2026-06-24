При перетині кордону, працівники митного контролю перевіряють особисті речі та багаж українців, які вирушають за кордон. Відповідно, існує перелік речей, які заборонено перевозити.

Що не можна перевозити через кордон 2026 та на які речі потрібно оформлювати спеціальний дозвіл – дізнавалися Факти ICTV.

Які речі не можна перевозити

Варто зазначити, що усі речі, які ви перевезете через кордон, матимуть статус Тимчасово ввезених. Тобто вони мають покинути країну разом з власником.

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Особисті речі, дозволені для ввезення, не підлягатимуть обкладенню митом, якщо їх вартість не перевищує:

для осіб до 15 років – €150;

для осіб старше 15 років – €300;

при авіаперельоті – €430.

Готівка – до €10 тис.

Їжа

Категорично заборонено перевозити м’ясні продукти, а також молоко та молочні продукти.

Це досить широкі номенклатури товару, що включають:

ковбаси, сосиски, сало;

сири, кисломолочні товари, сир;

свіже м’ясо/молоко,

Також не можна завозити велику кількість фруктів та овочів (до 5 кг), а також саджанці, насіння та зрізані рослини.

Існують також обмеження на ввезення морської продукції та риби. Дозволено перевозити до 20 кг такої продукції або 1 рибину, якщо її вага дорівнює 20 кг і більше.

На рідкісні види морепродуктів запроваджені певні обмежувальні заходи, наприклад, щоби перевезти більше 125 г осетринової ікри, потрібно мати спеціальний дозвіл.

Проте, продукти для споживання у дорозі можна ввозити без обмежень.

Алкоголь

Тільки мандрівник, який досягнув 21-річного віку, може провозити тютюн і алкоголь через кордон.

Наземним транспортом можна провозити:

міцні алкогольні вироби (не більше 1 л на людину);

напої міцністю менше 22,3% об. – до 2 літрів на людину;

пиво (до 16 л);

вино (крім ігристого – до 4 л);

дві відкриті пачки сигарет (можна також взяти дві закриті);

сигари (не більше 10 шт);

рідини для куріння електронних сигарет (до 10 мл).

Більше перевозити через кордон заборонено.

Техніку дозволено провозити лише по одиниці, тобто – один телефон, один ноутбук тощо.

Ліки

Заборонено перевозити:

препарати з наркотичними, психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;

сильнодійні лікарські препарати – лише за призначенням або рецептом від лікаря;

ліки, обсяги яких більше за 500 мл.

Що ще заборонено

Суворо заборонено перевозити через кордон:

будь-яку холодну та пневматичну зброю;

вогнепальну зброю та аксесуари до неї;

боєприпаси до зброї;

газові балончики і вибухові речовини;

більше однієї одиниці побутової техніки;

тварин та рослини зникаючих видів, а також мінерали, які вважаються народним надбанням;

отрути і отруйні речовини;

радіоактивні речовини;

твори мистецтва, пам’ятки культури, культурні й історичні цінності без дозволу;

наркотичні та психотропні речовини;

вибухові речовини і пристосування;

анульовані цінні папери;

предмети, що вивозяться із порушенням прав інтелектуальної власності;

токсичні речовини;

техніку з порнографічними матеріалами або програмним забезпеченням без ліцензії;

будь-які матеріали, що закликають до насильства або расизму.

Зверніть увагу, що перелік заборонених речей може відрізнятися залежно від країни, тому перед подорожжю варто уточнити актуальний список.

На які товари потрібно робити спеціальний дозвіл

Провозити мисливську зброю ви зможете тільки задекларувавши її і отримавши спеціальний дозвіл від відповідного державного органу.

Щоби перевезти тварину чи рослину зникаючого виду через кордон, потрібно оформлювати спеціальний сертифікат з дозволом CITES.

Якщо ви провозите техніку (особливо побутову), більше однієї одиниці, її варто задекларувати, щоб під час виїзду з країни не виникло проблем з оподаткуванням.

Декларування підтверджує, що техніка, яку ви провозите, не куплена в ЄС і за неї не потрібно платити ПДВ.

Також потрібно буде оформлювати спеціальні дозволи на вивезення рідкісних пам’яток культури, на дорогі рибні продукти тощо.

Окрім цього, якщо ви вирішили виїхати на власному авто в одну з країн, яка є членом міжнародної системи автомобільного страхування Green card, ви обов’язкового повинні мати страховий поліс на своє авто.

Джерело : Державна митна служба

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