Кондиціонер є справжнім рятівним колом у спекотні літні дні. Це обладнання працює від електромережі, тому цікаво, чи багато електроенергії споживає кондиціонер?

Скільки електроенергії споживає кондиціонер — читайте на Фактах ICTV.

Що впливає на споживання електроенергії кондиціонером

На витрату електроенергії під час роботи кондиціонера можуть впливати такі фактори:

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режими роботи — задана температура, увімкнені функції та час функціонування;

площа приміщення;

потужність кондиціонера;

теплоізоляція приміщення;

правильний монтаж, підключення та налаштування кондиціонера.

На витрату електроенергії кондиціонером може впливати різниця температур між вулицею та приміщенням. Наприклад, витрата електроенергії на обігрів приміщення в мороз буде набагато більшою, ніж на його охолодження в сильну спеку.

Також може впливати потенціал компресора. Чим менша частота обертання, тим менше буде споживатися енергії. Кращим варіантом вважаються інверторні моделі.

В середньому кондиціонери з інверторним керуванням споживають в 4 рази менше потужності, ніж видають. Оскільки вони чітко реагують на показники температури й витрачають електроенергію тільки тоді, коли це дійсно необхідно для підтримки заданої температури. Тобто інверторні кондиціонери не працюють в холосту.

Скільки електроенергії споживає кондиціонер

Споживачі часто думають, що кондиціонер споживає багато електроенергії, але фахівці кажуть, що це не зовсім так.

Наприклад, під час використання обладнання для охолодження приміщення площею 20 кв. м максимальне електроспоживання становитиме до 1 кВт. Тобто споживання електроенергії кондиціонерами — на рівні з іншими побутовими приладами.

Наприклад, кондиціонер потужністю в 9 BTU (площа до 25 кв. м) в режимі охолодження споживає від 0,1 до 1,0 кВт електроенергії, залежно від виставленої температури. Водночас плазмовий телевізор споживає 0,3-0,5 кВт, комп’ютер – 0,3-0,5 кВт, а праска споживає 2,0-2,5 кВт.

До того ж, якщо використовувати обладнання у побутових цілях, то кондиціонер працює на охолодження не постійно.

Зазвичай спліт-система використовується задля підтримки комфортних температурних значень в певних межах приміщення. Тому споживання електроенергії кондиціонером в такому випадку невелике.

Чи багато електроенергії споживає кондиціонер

Сказати точно, скільки електроенергії споживає кондиціонер, складно. Проте можна зробити приблизні підрахунки.

Спліт-системи за побутового використання призначені орієнтовно для кімнати 15-20 кв. м, тому споживання електроенергії кондиціонером за годину буде близько кіловата.

Залежно від потужності, в середньому в побутових умовах кондиціонер споживає від 0,5 до 1 кВт електроенергії або третину від потужності, яку він видає. Наприклад, якщо потужність кондиціонера становить 2 500 Вт, то споживати він буде близько 0,8 кВт/год.

Для того щоб розрахувати, скільки електроенергії споживає кондиціонер під час охолодження, необхідно враховувати багато факторів, таких як — тривалість роботи пристрою, площа приміщення, кількість людей тощо.

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