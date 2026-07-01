28 июня 2026 года в КВЦ Парковый состоялся выпускной дистанционной школы Оптима. В этом году школу окончили почти 3 700 одиннадцатиклассников. Вместе с ними выпуск праздновали 322 выпускника колледжа OPTIMA. Мероприятие собрало более 2 500 гостей.

Как прошел выпускной 2026 в школе Оптима

Дистанционная школа Оптима провела свой десятый выпускной. Для школы, которой в этом году исполняется 11 лет, это событие стало еще одним важным итогом.

За более чем десять лет Оптима выросла из идеи сделать качественное образование доступным для детей независимо от места проживания в крупное образовательное сообщество.

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В этом году обучение в школе завершили почти 3 700 одиннадцатиклассников. Выпускной прошел в конгрессно-выставочном центре Парковый — одной из лучших локаций Киева. Праздник собрал более 2 500 гостей: выпускников школы и колледжа, их семьи, педагогов и команду Оптимы.

Музыкальным подарком для выпускников стало выступление певца DREVO. Также на сцене выступал DJ BRIAN, который прибавил вечеру энергии.

Особое внимание во время мероприятия уделили выпускникам колледжа OPTIMA. В 2026 году дипломы получили 322 студента. Это уже второй выпуск колледжа, важный этап для всего образовательного сообщества Оптимы и подтверждение того, что проект продолжает развиваться и расширять возможности для молодежи.

Сегодня Оптима — это не только дистанционная школа. Это образовательная экосистема, охватывающая различные этапы обучения. Самые маленькие дети начинают свой путь в Optima Kids. Далее ученики учатся в дистанционной школе Оптима. Следующим шагом может стать колледж OPTIMA. А вскоре новые возможности для продолжения образования откроет университет Оптима.

Одним из самых эмоциональных моментов выпускного стал вальс. Эту традицию ОПТИМисты заложили шесть лет назад. В этом году в танцевальном проекте приняли участие 70 выпускников. Они готовились почти полгода и продолжали репетиции, несмотря на воздушные тревоги, обстрелы и отключения света. Движения отрабатывали в укрытиях, подземных переходах и везде, где была возможность безопасно собраться вместе.

Выпускной Оптимы стал событием, посвященным масштабу, сообществу и личным историям. Он показал, что дистанционное образование — это не только технологии и удобный формат. Это также поддержка, люди рядом и возможность учиться в собственном темпе.

Оптима поздравила выпускников 2026 года и пожелала каждому уверенно двигаться вперед, принимать сильные решения и помнить, что школьное сообщество всегда рядом!

Фото: школа Оптима

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