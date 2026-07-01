28 червня 2026 року в КВЦ Парковий відбувся випускний дистанційної школи Оптіма. Цьогоріч школу закінчили майже 3 700 одинадцятикласників. Разом із ними випуск святкували 322 випускники коледжу OPTIMA. Подія зібрала понад 2 500 гостей.

Як минув випускний 2026 в школі Оптіма

Дистанційна школа Оптіма провела свій десятий випускний. Для школи, якій цьогоріч виповнюється 11 років, ця подія стала ще одним важливим підсумком.

За понад десять років Оптіма виросла з ідеї зробити якісну освіту доступною для дітей незалежно від місця проживання у велику освітню спільноту.

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Цьогоріч навчання в школі завершили майже 3 700 одинадцятикласників. Випускний відбувся в конгресно-виставковому центрі Парковий — одній із найкращих локацій Києва. Свято об’єднало понад 2 500 гостей: випускників школи й коледжу, їхні родини, педагогів і команду Оптіми.

Музичним подарунком для випускників став виступ співака DREVO. Також на сцені працював DJ BRIAN, який додав вечору енергії.

Окрему увагу під час події приділили випускникам коледжу OPTIMA. У 2026 році дипломи отримали 322 студенти. Це вже другий випуск коледжу, важливий етап для всієї освітньої спільноти Оптіми та підтвердження того, що проєкт продовжує розвиватися й розширювати можливості для молоді.

Сьогодні Оптіма — це не тільки дистанційна школа. Це освітня екосистема, яка охоплює різні етапи навчання. Наймолодші діти починають свій шлях в Optima Kids. Далі учні навчаються в дистанційній школі Оптіма. Наступним кроком може стати коледж OPTIMA. А незабаром нові можливості для продовження освіти відкриє університет Оптіма.

Одним із найемоційніших моментів випускного став вальс. Цю традицію ОПТИМісти започаткували шість років тому. Цьогоріч у танцювальному проєкті взяли участь 70 випускників. Вони готувалися майже пів року та продовжували репетиції попри повітряні тривоги, обстріли й вимкнення світла. Рухи відпрацьовували в укриттях, підземних переходах і всюди, де була можливість безпечно зібратися разом.

Випускний Оптіми став подією про масштаб, спільноту й особисті історії. Він показав, що дистанційна освіта — це не лише технології та зручний формат. Це також підтримка, люди поруч і можливість навчатися у власному темпі.

Оптіма привітала випускників 2026 року та побажала кожному впевнено рухатися вперед, ухвалювати сильні рішення й пам’ятати, що спільнота школи завжди поруч!

Фото: школа Оптіма

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