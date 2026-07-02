На Київщині запрацював інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України.

Проєкт Recovery — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ.

Новий центр Recovery працюватиме на базі однієї з відомчих медичних установ. Щороку тут 500 захисників і захисниць України зможуть безоплатно отримувати якісну, доказову та сучасну реабілітаційну допомогу.

На Київщині запрацював 20-й реабілітаційний центр Recovery

Під час відкриття нового центру засновник проєкту Recovery, Віктор Пінчук зазначив:

— Ветерани — це наші герої й героїні. Вони молоді, сучасні, сильні лідери. Саме завдяки їм існує й буде існувати наша держава, її незалежність і суверенітет. Завдяки їм Україна має своє європейське майбутнє. На кілька поколінь уперед турбота про ветеранів має стати одним із головних пріоритетів держави. Вони повинні бути невід’ємною частиною суспільства, користуватися глибокою повагою, а кожен має усвідомлювати: саме завдяки їм існує наша країна. Тому все, що пов’язане з підтримкою ветеранів, має бути безумовним пріоритетом. Реабілітація, на жаль, триватиме роками: хтось повністю відновиться після травми, а для когось вона стане справою всього життя. Саме тому сучасні реабілітаційні центри та висококваліфіковані фахівці будуть потрібні і сьогодні, і завтра, і в майбутньому.

У центрі Recovery облаштовано простір для прийому й огляду пацієнтів, проведення процедур із фізичної терапії, лазерної терапії та масажу. Окремо створено основну реабілітаційну зону з великою залою фізичної терапії, кабінетами ерготерапії, індивідуальних занять, терапії мови й мовлення та просторами для роботи фахівців мультидисциплінарної команди.

Коштом проєкту Recovery центр оснащено сучасним обладнанням, яке дозволяє працювати з різними функціональними порушеннями, зокрема після вогнепальних поранень і мінно-вибухових травм. Обладнання допомагає відновлювати ходу, функції верхніх і нижніх кінцівок, рівновагу, координацію, рухливість суглобів та м’язову силу. Кабінети фізичної реабілітації оснащено обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Палатне відділення центру Recovery розраховане на 23 ліжка. Для пацієнтів облаштовано дев’ять палат: сім тримісних, одну одномісну та одну сімейну. Усі палати мають інклюзивні санвузли з душем і оснащені електричними функціональними ліжками й меблями для комфортного перебування. У центрі також працює цілодобовий пост медичної сестри, облаштовані маніпуляційна, перев’язувальна та оглядова.

У центрі Recovery сформовано дві мультидисциплінарні реабілітаційні команди. До них входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевт і його асистент, медичні сестри з реабілітації, а також — лікарі-терапевт, невролог та кардіолог. Фахівці центру підвищують професійну кваліфікацію, проходять стажування й навчання на освітніх платформах і впроваджують сучасні підходи до реабілітації.

— У фізичній реабілітації надзвичайно важливо, щоб у центрі уваги був саме пацієнт — його стан, потреби, цілі та шлях відновлення. Коли професійна команда працює навколо людини, а не лише навколо діагнозу чи травми, реабілітація стає швидшою, ефективнішою та якіснішою. Для нас важливо не просто відновити функції, а вибудувати довіру й розуміння між пацієнтом і командою. Саме це дає людині відчуття безпеки, мотивацію рухатися далі й реальний результат у відновленні, — Ольга Свист, керівниця напряму фізичної реабілітації.

Станом на сьогодні в Україні працюють 20 реабілітаційних центрів RECOVERY, які надають безоплатні послуги для військових. Вони функціонують у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (два заклади) й Київщині (три заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом реабілітаційну допомогу в центрах національної мережі RECOVERY вже отримали понад 48 000 пацієнтів.

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