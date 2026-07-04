Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
Спека потроху відступає: якою буде погода в Україні наступного тижня
Спека поступово відступає, а найближчими днями погода в Україні стане комфортнішою. Разом із прохолодою до країни прийдуть атмосферні фронти, які принесуть дощі, грози, місцями град і шквали. Водночас уже з 5-6 липня температура повітря вирівняється майже по всій території країни.
Про це Фактам ICTV повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Спека відступає: чого чекати найближчими днями
В Україні триває перебудова синоптичних процесів. Із заходу та північного заходу надходить атмосферний фронт, який уже приніс зниження температури до західних областей, а також активізувався на Київщині, Вінниччині та в окремих центральних регіонах.
За словами Наталі Птухи, зміна повітряних мас після сильної спеки завжди відбувається досить динамічно.
— Розпечене повітря швидко підіймається вгору, через що формуються потужні купчасто-дощові хмари, — наголосила Наталя Птуха.
Разом із грозами посилиться й вітер, тому українцям радять бути особливо обережними та дотримуватися правил безпеки під час негоди.
У ніч проти 4 липня атмосферний фронт впливатиме на північні, центральні, а також Одеську й Миколаївську області. Тут очікуються помірні дощі, місцями грози, подекуди град і шквали.
За словами синоптикині, 4 липня вітер північно-західного напрямку сягатиме 7–12 м/с. Водночас температурний фон суттєво знизиться: у більшості областей вночі прогнозується від +14 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +26 °C. На півдні та сході країни ще збережеться спека: вночі від +18 °C до +23 °C, удень — від +26 °C до +31 °C, адже атмосферний фронт лише наближатиметься до цих регіонів.
Із другої половини дня 4 липня та протягом 5 липня атмосфера залишатиметься нестійкою, тому місцями проходитимуть короткочасні дощі.
6 липня вночі короткочасні дощі прогнозують у західних і північних областях, а вдень — у північно-східній частині країни. На решті території, переважно в центральних і південних областях, істотних опадів не очікується.
Основна зміна, за словами Наталі Птухи, полягає в тому, що вже з 5 до 7 липня температура повітря стане більш рівномірною по всій Україні. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +28 °C. Лише 8 липня на південному сході місцями знову потеплішає до +30 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
4 липня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, прогнозуються грози. У східних і південно-східних областях удень місцями можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.
У Сумській, Полтавській, уночі також у Черкаській, а вдень — у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються значні дощі.
Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Погода в Україні на 4 липня
Прогнозується мінлива хмарність.
Уночі в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, удень майже по всій Україні, крім південного заходу, очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с.
Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі — від +13 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +26 °C. На півдні та сході країни вночі — від +18 °C до +23 °C, удень — від +26 °C до +31 °C.
Погода в Україні на 5 липня
Також переважатиме мінлива хмарність.
Уночі на північному заході, сході країни, у Криму та Приазов’ї, а вдень у північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території — без опадів.
Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі — від +11 °C до +16 °C, на узбережжі морів — до +19 °C. Удень — від +21 °C до +26 °C, на півдні країни — від +24 °C до +29 °C.
Погода в Україні на 6 липня
У цей день зберігатиметься мінлива хмарність.
Уночі в західних і північних областях, удень у північно-східній частині країни місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території — без опадів.
Вітер переважно західний, 7–12 м/с.
Температура повітря вночі — від +11 °C до +16 °C, на узбережжі морів — до +19 °C. Удень — від +21 °C до +26 °C, на півдні країни — від +24 °C до +29 °C.
Погода в Україні на 7 та 8 липня
7 липня переважно без опадів.
8 липня вночі на заході, а вдень майже по всій Україні, крім південного сходу, прогнозуються короткочасні дощі та грози.
Температура повітря вночі становитиме від +11 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +28 °C. На південному сході 8 липня повітря прогріється до +31 °C.
Консультативний прогноз на 9-13 липня
У більшості областей місцями проходитимуть короткочасні дощі та грози.
Температура повітря вночі становитиме від +11 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +28 °C.