Спека поступово відступає, а найближчими днями погода в Україні стане комфортнішою. Разом із прохолодою до країни прийдуть атмосферні фронти, які принесуть дощі, грози, місцями град і шквали. Водночас уже з 5-6 липня температура повітря вирівняється майже по всій території країни.

Про це Фактам ICTV повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Спека відступає: чого чекати найближчими днями

В Україні триває перебудова синоптичних процесів. Із заходу та північного заходу надходить атмосферний фронт, який уже приніс зниження температури до західних областей, а також активізувався на Київщині, Вінниччині та в окремих центральних регіонах.

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За словами Наталі Птухи, зміна повітряних мас після сильної спеки завжди відбувається досить динамічно.

— Розпечене повітря швидко підіймається вгору, через що формуються потужні купчасто-дощові хмари, — наголосила Наталя Птуха.

Разом із грозами посилиться й вітер, тому українцям радять бути особливо обережними та дотримуватися правил безпеки під час негоди.

У ніч проти 4 липня атмосферний фронт впливатиме на північні, центральні, а також Одеську й Миколаївську області. Тут очікуються помірні дощі, місцями грози, подекуди град і шквали.

За словами синоптикині, 4 липня вітер північно-західного напрямку сягатиме 7–12 м/с. Водночас температурний фон суттєво знизиться: у більшості областей вночі прогнозується від +14 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +26 °C. На півдні та сході країни ще збережеться спека: вночі від +18 °C до +23 °C, удень — від +26 °C до +31 °C, адже атмосферний фронт лише наближатиметься до цих регіонів.

Із другої половини дня 4 липня та протягом 5 липня атмосфера залишатиметься нестійкою, тому місцями проходитимуть короткочасні дощі.

6 липня вночі короткочасні дощі прогнозують у західних і північних областях, а вдень — у північно-східній частині країни. На решті території, переважно в центральних і південних областях, істотних опадів не очікується.

Основна зміна, за словами Наталі Птухи, полягає в тому, що вже з 5 до 7 липня температура повітря стане більш рівномірною по всій Україні. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +28 °C. Лише 8 липня на південному сході місцями знову потеплішає до +30 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

4 липня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, прогнозуються грози. У східних і південно-східних областях удень місцями можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

У Сумській, Полтавській, уночі також у Черкаській, а вдень — у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються значні дощі.

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Україні на 4 липня

Прогнозується мінлива хмарність.

Уночі в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, удень майже по всій Україні, крім південного заходу, очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі — від +13 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +26 °C. На півдні та сході країни вночі — від +18 °C до +23 °C, удень — від +26 °C до +31 °C.

Погода в Україні на 5 липня

Також переважатиме мінлива хмарність.

Уночі на північному заході, сході країни, у Криму та Приазов’ї, а вдень у північних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На решті території — без опадів.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі — від +11 °C до +16 °C, на узбережжі морів — до +19 °C. Удень — від +21 °C до +26 °C, на півдні країни — від +24 °C до +29 °C.

Погода в Україні на 6 липня

У цей день зберігатиметься мінлива хмарність.

Уночі в західних і північних областях, удень у північно-східній частині країни місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території — без опадів.

Вітер переважно західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі — від +11 °C до +16 °C, на узбережжі морів — до +19 °C. Удень — від +21 °C до +26 °C, на півдні країни — від +24 °C до +29 °C.

Погода в Україні на 7 та 8 липня

7 липня переважно без опадів.

8 липня вночі на заході, а вдень майже по всій Україні, крім південного сходу, прогнозуються короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі становитиме від +11 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +28 °C. На південному сході 8 липня повітря прогріється до +31 °C.

Консультативний прогноз на 9-13 липня

У більшості областей місцями проходитимуть короткочасні дощі та грози.

Температура повітря вночі становитиме від +11 °C до +18 °C, удень — від +21 °C до +28 °C.

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