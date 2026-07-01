Внутри перемещенные лица (ВПЛ) — это люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, боевых действий, оккупации, но оставшихся на территории Украины.

Первый закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц был принят еще в октябре 2014 года. Тогда Украина только начала сталкиваться с массовым перемещением людей из-за оккупации Крыма и боевых действий на востоке страны.

Однако, после начала полномасштабной войны в 2022 году ситуация значительно изменилась. Количество внутренне перемещенных людей возросло, а их потребности стали гораздо шире. Поэтому действующее законодательство нуждалось в обновлении.

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1 июля 2026 года парламент принял в целом новую редакцию закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

Депутаты поддержали законопроект №12301 во втором чтении. За документ проголосовали 307 народных депутатов.

Что известно о новом законе о правах ВПЛ, читайте в нашем материале.

Что известно о новом законе о правах ВПЛ в Украине

Новый закон об обеспечении прав и свобод ВПЛ должен изменить подход государства к поддержке переселенцев и закрепить механизмы помощи не только при перемещении, но и на этапах адаптации и возвращения к нормальной жизни.

Старая редакция закона уже не отвечала реалиям, с которыми столкнулись миллионы украинцев. Новый закон должен создать более системный подход к помощи ВПЛ.

Новый закон о ВПЛ №12301: какие изменения предусматривает

Одним из главных изменений стало закрепление на законодательном уровне понятий адаптации, интеграции и реинтеграции ВПЛ.

То есть государство должно не только помогать человеку после вынужденного переезда, но и способствовать его обустройству в новой общине, доступу к работе, образованию, жилью и социальным услугам.

Помощь переселенцам планируют оказывать с учетом их реальных потребностей. Для этого предусмотрена оценка ситуации каждого человека и определение необходимой поддержки.

Жилье для ВПЛ: какие гарантии предусматривает новый закон

Одним из ключевых вопросов для переселенцев остается жилье. Новый закон о правах ВПЛ предусматривает, что государство должно обеспечивать жилищные права внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о нескольких направлениях поддержки:

предоставление временного жилья;

помощь с долгосрочной арендой;

возможность льготного кредитования;

механизмы рефинансирования жилищных программ.

Таким образом закон должен закрепить не только временные решения, но и долгосрочные возможности для переселенцев получить стабильные условия проживания.

Электронный кабинет ВПЛ и новые государственные услуги

Документ также предусматривает создание электронного кабинета внутри перемещенного лица.

Через него переселенцы смогут проходить оценку потребностей, получать необходимую информацию и пользоваться государственными услугами онлайн.

В Верховной Раде отметили, что это должно упростить взаимодействие ВПЛ с государственными органами и сделать поддержку более доступной.

Пенсии и образование: что изменится для переселенцев

Отдельный блок закона касается пенсионного обеспечения ВПЛ. Новые правила предусматривают, что для внутренне перемещенных лиц не могут устанавливать дополнительные или отличные требования при назначении, выплате или перерасчете пенсий. То есть, переселенцы должны получать пенсионные права на общих условиях.

Также закон гарантирует детям со статусом ВПЛ право учиться по месту фактического проживания или в перемещенных учебных заведениях.

Новый закон о правах ВПЛ также усиливает роль переселенцев в жизни общин.

Предполагается, что ВПЛ смогут больше приобщаться к принятию местных решений через Советы внутренне перемещенных лиц. Это должно помочь учитывать потребности переселенцев при формировании местной политики.

Когда заработает новый закон о ВПЛ

Законопроект №12301 вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

После этого правительство и ответственные органы должны адаптировать свои механизмы работы в соответствии с новыми правилами.

Со вступлением в силу нового закона, закон Украины №1706-VII утратит силу. Его заменит обновленная редакция документа, учитывающая реалии полномасштабной войны и новые потребности переселенцев.

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