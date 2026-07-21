Із 1 серпня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб запрацюють одразу кілька важливих змін.

Частина переселенців втратить право на житловий ваучер, зміняться правила поєднання допомоги з програмою єОселя, а також набудуть чинності нові рішення щодо компенсацій, житлових програм і державної підтримки ВПО.

Більше про те, що саме зміниться для ВПО з 1 серпня 2026 року – читайте в матеріалі.

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Житлові ваучери: що зміниться для ВПО з 1 серпня

Для ВПО з 1 серпня набудуть чинності нові правила отримання житлових ваучерів. Частина переселенців втратить право на державну допомогу, а скористатися ваучером разом із програмою єОселя можна буде лише за оновленими умовами.

Нові правила покликані спрямувати державну підтримку насамперед на ВПО, які не мають власного житла та інших можливостей придбати його.

Після 1 серпня житловий ваучер не призначатимуть переселенцям, які після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом відчужили належне їм житло. Також допомогу не зможуть отримати ВПО, які вже скористалися програмою єОселя або зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.

Водночас нові обмеження не поширюватимуться на ВПО, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття змінами чинності.

Використати житловий ваучер разом із програмою єОселя відтепер можна буде лише за однією схемою: спочатку отримати ваучер, а потім використати його як перший внесок за іпотекою.

ВПО-ветерани зможуть отримати до 95 тис. грн: хто має право

Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зокрема ВПО, можуть отримати до 95 тис. грн цільової допомоги. Прийом заяв уже розпочався.

Кошти від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Їх можна використати для облаштування житла та придбання побутової техніки й адаптивних засобів, необхідних для безпечного та комфортного життя.

На вибір доступні 26 видів техніки, зокрема смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивні побутові прилади та спеціалізовані навігаційні системи. Подати заяву можна особисто, через представника, поштою або онлайн до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання, а для ВПО – за адресою фактичного проживання.

Новий закон про права ВПО: що зміниться для ВПО

1 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12301, який комплексно оновив законодавство про внутрішньо переміщених осіб.

Як пояснила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк, цей закон змінює правила підтримки ВПО:

скасовує паперові довідки;

запроваджує оцінку індивідуальних потреб для призначення допомоги;

розширює житлові програми;

гарантує переселенцям повний обсяг прав незалежно від реєстрації.

Шуляк пояснила, що однією з ключових новацій стане відмова від паперової довідки ВПО. Надалі підтвердженням статусу буде електронний витяг із державного реєстру, що має спростити доступ до державних послуг.

Закон також передбачає новий підхід до надання державної підтримки. Розмір допомоги визначатимуть з урахуванням індивідуальних потреб людини чи родини, а не лише за формальним статусом переселенця.

Окремий блок змін стосується забезпечення житлом. Для ВПО розширять можливості отримання пільгових кредитів, придбання житла у власність, субсидованої оренди та інших довгострокових механізмів підтримки. Крім того, документ уточнює базові поняття, пов’язані з внутрішнім переміщенням, адаптацією та реінтеграцією, щоб привести законодавство до сучасних потреб переселенців.

Компенсації для ВПО: що змінить нове рішення уряду

Уряд ухвалив нові рішення щодо соціальної підтримки українців, які постраждали від війни. Зокрема, для місць тимчасового проживання ВПО збільшили строк оформлення компенсації з 60 до 90 днів, якщо переселенці втратили документи через війну.

Крім того, підтверджувати пошкодження або знищення житла тепер можна буде за допомогою акта дистанційного обстеження. Це має спростити доступ до державних компенсацій, особливо в районах, де провести очну перевірку неможливо через безпекову ситуацію.

Ще одна зміна стосується сервісів Пенсійного фонду. В електронному кабінеті українці зможуть переглядати інформацію про призначення компенсацій, причини відмови, розрахунок виплат і вже нараховані кошти.

Також уряд затвердив порядок надання субвенцій на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Першочергову підтримку отримають родини, які евакуювалися через війну, втратили житло або повертаються в Україну після перебування за кордоном. На реалізацію програми у держбюджеті на 2026 рік передбачено 833 млн грн.

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